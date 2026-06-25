秩父湯元 武甲温泉にて、木下斉さん、ポレポレDIY、横瀬町長らによるまちづくり・DIYをテーマにしたトークイベントを開催。現在参加者を募集中です

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町、以下、武甲温泉）は、2026年7月25日（土）にまちづくりに関するトークセッションと懇親会「空き家不動産×ローカルビジネス会議」を開催、現在参加者を募集中です。

武甲温泉に併設する武甲温泉キャンプ場を、このたびDIYによりリニューアルすることになりました。DIY YouTuberとして活躍する「ポレポレDIY」さまにご協力いただき、2026年7月25日、26日の2日間、現地で合宿をして完成を目指します。

合宿中の7月25日夜に、武甲温泉にてまちづくりに関わる有識者、横瀬町の町長などを集めて、トークイベントを開始します。まちづくりや行政の視点から「DIYと地域活性化」を深掘りするトークセッションのあとは、参加者同士の交流をはかる懇親会を実施。まちづくりやDIYに興味がある方、空き家を活用して何か始めたい方、ぜひご参加ください。

武甲温泉は1995年にオープン、2024年に温泉道場が運営を引き継ぎました。オープンから長い間、手つかずのままだったキャンプ場のトイレがどのように変わるか、ご期待ください。

＜空き家不動産×ローカルビジネス会議＞

日時：2026年7月25日（土） 18:00～21:00（受付開始 17:45～）

18:00～ 木下斉さん、笹岡さんによるトークセッション（DIYと地域活性化について）

18:30～ 木下斉さん、横瀬町長らによるトークセッション（行政の観点からみたDIYと地域活性化について）

19:00～ 懇親会（食事、飲み放題付き。温泉利用もできます）

会費：6,000円（税込）

支払方法：当日、受付時にご精算ください（現金、各種キャッシュレス対応可能）

定員：10名（先着順）

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。予めご了承ください。

※キャンセル料金は、1週間前より料金の20％、3日前より料金の50％、当日キャンセルは料金の100％を頂戴いたします。

応募方法：下記URLよりご応募ください

https://forms.gle/2vRZJxmx26Gy8meX8

登壇者プロフィール：

・木下斉（きのした ひとし）

1982年東京都生まれ。日本の社会起業家であり、「まちづくりの専門家・地域再生事業家」として全国的に知られています。「補助金に頼るまちづくり」を厳しく批判し、地域が自立して利益を出す「稼ぐまちづくり」や「都市経営」の重要性を一貫して発信。その歯に衣着せぬ鋭い提言から、地方創生界隈では「狂犬」の異名を持つことでも有名です。

・笹岡洋佑（ささおか ようすけ）

京都府出身。山形県鶴岡市を拠点に活動する「空き家DIYユーチューバー」であり「地域再生・まちづくり事業家」。古い物件の手直し（リノベーション）に興味を持ち、移住後は本格的に空き家再生事業に着手。山形県庄内地方を中心に、これまでに10棟以上の空き家を自らの手でDIY再生し、民泊や賃貸物件として運用しています。そのリアルなDIYの様子を配信するYouTubeチャンネルは、登録者数40万人を超える人気を誇っています。

・富田能成（とみた よしなり）

埼玉県秩父郡にある横瀬町（よこぜまち）の町長。外資系金融機関などで活躍した「元・金融マン」という異色の経歴を持ちます。2015年に横瀬町長選挙に立候補し初当選。金融界で培ったスピード感、マーケティング感覚、コスト意識を武器に、それまでの「お役所仕事」の常識を覆す数々の先進的な施策を打ち出し、現在も町長を務めています。地方自治体のトップとして全国の自治体やベンチャー企業、まちづくり関係者から非常に高い注目を集めています。

・田端 将伸（たばた まさのぶ）

横瀬町役場の元職員。全国の自治体職員や民間企業から「スーパー公務員」「官民連携のトップランナー」として圧倒的な知名度を誇る。官民連携プラットフォーム「よこらぼ」の立ち上げをして横瀬町を「日本一チャレンジしやすい町」へと押し上げました。横瀬町役場を2026年3月末をもって退職し、現在はフリーアルバイターとして新たな挑戦を続けています。

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂やジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/