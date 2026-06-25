《新発売》花茶と果茶専門店「fuacha」から、高品質中国茶葉の販売を開始します！

株式会社ＣＲＯＳＳＡＳＩＡ

難しいお作法が分からなくても、専用の茶器がなくても、気軽に中国茶葉を楽しんでいただけるように！という思いから企画した、花茶と果茶の専門店「fuacha」の中国茶葉シリーズ。オーナーが現地から直接買い付けた、高品質な中国茶葉のオンライン販売を始めます。

fuacha中国茶販売ページ： https://fuacha.com/collections/chinese-tea

花茶と果茶専門店「fuacha」に新登場の「中国茶葉」〈おすすめポイント 〉

１．信頼できる生産者から直接仕入れ、高度な技術で精製した高級茶葉

２．普段飲んでいる紅茶やハーブティーの延長として楽しめます

３．保存料、着色料、人工香料など無添加

４．何度も繰り返し焙煎することで理想の味を追求しています

５．卸業者を通さず、直接買い付けのため高級茶でありながら適正価格を実現

〈ご自宅用からギフトにも〉単品から茶葉飲み比べや果茶・花茶とのセットも

左から、白牡丹、茉莉花茶、茉莉龍珠、鉄観音、大紅袍、祁門紅茶、普洱茶（熟）、陳皮普洱茶（沱茶）、糯米普洱茶（小沱茶）、柚普洱茶

常時8～10種類の代表的な中国茶単品でのご購入の他、初めての方向けお試しセットや飲み比べセット、ウーロン茶2種類セットやジャスミン茶セットなどをご用意しております。

《お取扱い茶葉》

白牡丹（2025年物、2020年物）/茉莉花茶/茉莉龍珠/鉄観音/大紅袍/祁門紅茶/普洱茶（熟）/陳皮普洱茶（沱茶）/糯米普洱茶（小沱茶）/柚普洱茶/

★PICKUP！中国茶葉★

自然が作る茶 「福鼎白茶 白牡丹」白茶の本場・福建省福鼎の中でも、 標高・湿度・日照の条件が揃う山間部のみで栽培この“手を加えない技術”こそが、 白牡丹の透明感ある甘みと、花のような香りを生み出します。

福建省福鼎の山間で育つ白牡丹は、春の若芽と若葉を自然の力だけで乾かして仕上げる、最も人の手を加えないお茶。「自然が作る茶」と呼ばれる白牡丹は、欧米でもナチュラルティーの象徴として再評価され、熟成によってさらに深みを増す希少な白茶です。日光萎凋によってゆっくりと水分が抜け、酵素の穏やかな酸化が進むことで、透明感のある甘みと花のような香りが生まれます。渋みが少なく、口当たりはやさしく、心身を整えるような穏やかさが魅力。朝の目覚めや、静かな夜のひとときに最適です。80～90℃のお湯でゆっくり抽出すると、蜜のような甘みが広がります。fuachaでは2020年ものと2025年ものをご用意しています。年数経つことにつれ味わいが増していくところ、ぜひ飲み比べて楽しんでみてください。

白牡丹2025はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/hakubotan-2025白牡丹王2020はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/hakubotan-2020

中国の“国民茶” 「茉莉花茶」

茉莉花茶は緑茶にジャスミンの花の香りを移した香りの芸術です。夜に開く茉莉花を茶葉と重ね、香りを吸収させ乾燥する「合窨（ごういん）」を繰り返すことで、華やかで甘い香りが生まれます。緑茶のすっきりした味わいと花の香りが調和し食中やリフレッシュに最適。中国の“国民茶”とも呼ばれます。fuachaの茉莉花茶はジャスミン花茶メーカーが製茶したもので、よりジャスミン花の香りが際立ちます。

茉莉花茶はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/jasmine-tea

クラフトマンシップを象徴する逸品 「茉莉龍珠」

茉莉龍珠は、手揉みで球状に成形された高級ジャスミン茶です。一芯二葉を丁寧に丸め、茉莉花の香りを何度も重ねて染み込ませます。湯を注ぐとゆっくりと珠が開き、香りが広がる様子も美しい。華やかで甘みのある香りが特徴で、特別な来客やギフトに最適です。中国茶のクラフトマンシップを象徴する逸品です。

茉莉龍珠はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/jasmine-pearl-tea

香りの基準点 「鉄観音」

福建省安渓で生まれた鉄観音は、香りづくりの技術が極まった烏龍茶です。肉厚な葉を日光と室内で丁寧に萎凋させた後、竹籠で揺らして葉縁を傷つける「揺青」により、蘭花のような香りが生まれます。高温で酵素を止め香りを閉じ込める「殺青」、そして焙煎で甘みとコクを仕上げます。華やかな香りと深い余韻が、来客時のおもてなしや集中したい仕事の合間にぴったり。世界で最も有名な烏龍茶として、台湾烏龍の源流にもなった「香りの基準点」です。

鉄観音はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/tieguanyin-tea

茶人の憧れ 「大紅袍」竹のザルなどに入れ、何度も揺すったりかき混ぜることで茶葉のフチが傷つき、成分が空気に触れ緩やかな発酵が進行し、大紅袍特有の香りが生まれます。炭火でじっくりと乾燥させます。大紅袍の製法において最も重要な工程です。焙煎の温度や時間を変えて数回繰り返すことで、お茶に「岩韻」と呼ばれる深いコクと芳醇な香ばしさを定着させます。

福建省武夷山の岩肌に根を張る茶樹から生まれる大紅袍は、岩韻（がんいん）と呼ばれる独特のミネラル感を持つ岩茶の王者です。硬めの葉を摘み、強い萎凋と複数回の揺青で酸化を深め、炭火焙煎を何度も繰り返して完成します。焙煎香と重厚なコク、岩のような深みがあり、後味が長く続くのが特徴。夜の静かな時間や食後に、心を落ち着けて味わうのに最適です。100℃の熱湯で短時間抽出し、何煎も重ねることで香りが変化します。中国茶文化の象徴として、世界中の茶人が憧れる存在です。

大紅袍はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/dahongpao-tea

世界三大紅茶のひとつ 「祁門紅茶」

安徽省祁門の霧深い山間で育つ祁門紅茶は、世界三大紅茶のひとつ。fuachaの祁門紅茶は新芽の「一芯」のみを使った祁門金針で、花・果実・蜜が重なり合う「祁門香」が特徴です。17以上の工程を熟練茶師が手作業で行い、渋みの少ない甘みと滑らかな口当たりに仕上げています。欧州の王室にも愛された歴史ある銘茶を、ぜひお楽しみください。

祁門紅茶はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/keemun-tea

飲むビンテージ茶 「普洱茶（熟）」

雲南省の高地で育つ大葉種から作られる普洱茶は、唯一「微生物発酵」を取り入れた後発酵茶です。生茶は自然熟成によって爽やかで力強い味わいに、熟茶は渥堆発酵によって黒糖や木のような円熟した香りに仕上がります。時間とともに味が変化し、熟成によって価値が高まる“生きた茶”。脂っこい食事の後や、長時間の仕事の合間に最適です。100℃の熱湯で短時間抽出し、何煎も重ねて深みを楽しめます。ワインのように「年を重ねる茶」として、世界中のコレクターに愛されています。

普洱茶（熟）はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/puerh-tea陳皮普洱茶（沱茶）はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/chenpi-puerh-tea糯米普洱茶（小沱茶）はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/mochigome-puerh-tea柚普洱茶はこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/yuzu-puerh-tea

お試しセットや飲み比べセット（税込価格）

初めての中国茶（4種） 2,400円

白牡丹2025、茉莉花茶、鉄観音、普洱茶（熟）

4種セットはこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/chinese-tea-set-4

初めての中国茶（8種） 5,360円

白牡丹2025、茉莉花茶、茉莉花龍珠、鉄観音、大紅袍、祁門紅茶、普洱茶（熟）、陳皮普洱茶（沱茶）

8種セットはこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/chinese-tea-set-8

烏龍茶 飲み比べセット 3,060円

鉄観音×２袋、大紅袍×2袋

烏龍茶 飲み比べセットはこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/oolong-set

普洱茶 飲み比べセット 1,640円

普洱茶、陳皮普洱茶、糯米普洱茶

普洱茶 飲み比べセットはこちら :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/puerh-set

茉莉花茶 飲み比べセット 2,100円

茉莉花茶×2袋、茉莉花龍珠×2袋

茉莉花茶 飲み比べセット :https://fuacha.com/collections/chinese-tea/products/jasmine-set

fuachaでは中国茶葉をお買い求めやすい価格でご提供します

fuachaの中国茶は、卸業者を通さず、信頼できる茶師と品質基準を共有しながら店主寧々が茶農家から直接買い付けた中国茶葉。中間コストを削減し、高級茶でありながら適正価格を実現。

さらに、fuacha自体が卸売をメイン事業としているため、一般的な小売ブランドよりもお買い求めやすい価格でのご提供が可能となっています。

fuacha中国茶販売ページ： https://fuacha.com/collections/chinese-tea

花茶と果茶専門店「fuacha」店主・寧々よりごあいさつ

fuachaでは、今まで花茶や果茶だけでなく、中国茶葉とのブレンド茶も販売してきました。特にジャスミン茶をお買い求めいただいたお客様からは「茶葉のクオリティが高いので茶葉だけでも売って欲しい」という問合せをいただくことも多く、このたび中国茶葉の販売もスタートする運びとなりました。花茶同様に茶葉に関しても、私が生産地へ買い付けに赴き、納得した品質のものしか仕入れておりません。多くの皆様に本格的な中国茶を気軽に楽しんでいただければ嬉しいです。

販売・お取扱い店について

◆「fuacha」（オンラインショップ） https://www.fuacha.com/

fuacha中国茶販売ページ： https://fuacha.com/collections/chinese-tea

提携取扱店にて小売り販売

提携飲食店にてメニュー提供

※提携取扱店・飲食店様募集中！

◆fuacha tea studio（常設店舗）

千葉県柏市若柴 69-1柏市公設卸売市場 関連食品棟 B17