咲き続けるために──。「blt graph.vol.115」より櫻坂46山崎天の表紙、佐藤愛桜の裏表紙が解禁！副キャプテンと、四期生曲センター、未来を託された二人の現在地に迫る。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.115」を6月30日（火）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

6月30日（火）発売の「blt graph.vol.115」の表紙・巻頭に、15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から山崎天が登場。裏表紙・中面には四期生の佐藤愛桜も登場するが、この度その表紙＆裏表紙画像が解禁された。

「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

撮影は、緑豊かな庭を備えた邸宅で実施。紫陽花が咲き誇る中庭やレトロな雰囲気が漂う室内で、山崎天の柔らかな表情を丁寧に切り取った。白いTシャツ姿でカーペットの上に寝転んだり、窓辺で物思いにふけったりと、まるで休日を自由気ままに過ごしているかのような自然体の表情が印象的。さらに、鮮やかなピンクのトップスに身を包んだシーンでは、洗車をしながら無邪気な笑顔を見せる一方で、椅子に腰掛けたカットでは思わず息をのむほど大人びた表情も披露。場所や衣装が変わるたびに表情をくるくると変化させ、その豊かな感性と表現力で見る者を惹きつけていく。ページをめくるごとに山崎天という人の温かさや優しさ、そして変わることなく持ち続ける純粋な輝きに触れられるグラビアとなっている。

「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

1万字超えのインタビューでは、「ずっと子ども心を忘れない大人でいたい」と語る山崎が、副キャプテン就任後に感じた周囲の優しさや、自身の成長について率直な言葉で告白。日課として続けている日記を通して見つめ直した価値観の変化や、目標との向き合い方など、飾らない言葉で現在の胸の内を明かしてくれた。さらに、15thシングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”?」への思いや、「四期生ライブ」で気付かされた自身の課題、今後挑戦してみたい活動についてもたっぷりと語っている。

四期生曲「We got your back」でセンターに抜擢。櫻坂46・佐藤愛桜が見つめる、託された未来。

「blt graph.vol.115」別冊付録：山崎天（櫻坂46） 特大ポスター2種「blt graph.vol.115」別冊付録：山崎天（櫻坂46） 特大ポスター2種「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

さらに、15thシングル収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務める櫻坂46・佐藤愛桜が裏表紙＆中面グラビアで登場。どこか懐かしい空気が流れる住宅街や公園、趣ある古民家を舞台に、佐藤愛桜の瑞々しい魅力を切り取った今回のグラビア。普段のイメージではあまり見ることのないキャップ姿も披露し、新たな魅力をのぞかせる。少女らしい無垢な表情と、ふとした瞬間にのぞく大人びた眼差し、その両方を収めたグラビアとなっている。

「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

インタビューでは、四期生ライブを経て深まった同期との絆や、15thシングル収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務めることへの思いについて語った佐藤。卒業した武元唯衣から掛けられた「これからの櫻坂46は愛桜ちゃんに任せたよ」という言葉を胸に、自身が見据える未来に向けての決意を明かしてくれた。

これぞ、山下葉留花。眩しい笑顔満載のソログラビア。

「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

17枚目シングル「Kind of love」が発売中の日向坂46からは四期生・山下葉留花がソロ初登場！ 「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」では高橋未来虹、藤嶌果歩、松尾桜と共にパーソナリティーを務め、そのトーク力と飾らない姿で魅了する山下だが、現場でもそのノリは変わらない。朝から笑顔で現場に現れ、とにかく明るく周りを盛り上げる。そんな彼女の人となりが写真にも写り、多幸感たっぷりのグラビアをお届け。さらにインタビューでは、四期生への思いや自身の心境の変化について語ったほか、卒業を発表した山口陽世への特別な思いにも言及。先輩から受け取った優しさを受け継ぎたいという、山下らしい温かな決意を明かしてくれた。

磨かれ続ける、その美しさ。Task have Fun・熊澤風花が魅せる“圧倒的完成度”。

「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

結成10周年を迎えたTask have Funの熊澤風花が水着グラビアで登場。今回は、柔らかな光が差し込む古民家を舞台に撮影。水着姿で見せるしなやかな身体のラインや洗練された身体美、そして思わず引き込まれる艶やかな視線まで、熊澤風花の魅力を余すことなく切り取った。女性としての圧倒的な完成度が際立つグラビアとなっている。インタビューでは、Task have Fun結成10周年を迎えた現在の心境や、大学卒業、アイドルプロデュース業への挑戦を経て感じた自身の成長について言及。約10年間苦楽を共にしてきたメンバーとの関係性にも触れつつ、近年は本音を伝え合う機会が増え、より深まった3人の絆についても語ってくれた。

また、「B.L.T.8月号」より中嶋優月＆村山美羽、小島凪紗のアザーカットを掲載するほか、7月16日（木）発売予定の岸みゆセカンド写真集から、貴重な未収録カットを写真集発売に先行して掲載する。

購入者特典、決定！

■HMV（※HMV＆BOOKS online／HMV一部実店舗）

【特典内容】

以下5種類より選んで、ご購入いただけます。

１.山崎天（櫻坂46） ポストカードA 1枚

「blt graph.vol.115」HMV購入特典ポストカード【山崎天（櫻坂46）A】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16987371

２.山崎天（櫻坂46） ポストカードB 1枚

「blt graph.vol.115」HMV購入特典ポストカード【山崎天（櫻坂46）B】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16987372

３.山崎天（櫻坂46） ポストカードC 1枚

「blt graph.vol.115」HMV購入特典ポストカード【山崎天（櫻坂46）C】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16987373

→山崎天（櫻坂46）ポストカード全3種コンプリートセット

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16987374

４.佐藤愛桜（櫻坂46） ポストカード1枚

「blt graph.vol.115」HMV購入特典ポストカード【佐藤愛桜（櫻坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16987375

５.山下葉留花（日向坂46） ポストカード1枚

「blt graph.vol.115」HMV購入特典ポストカード【山下葉留花（日向坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16987376

HMV&BOOKS online／HMV各店舗にてお買い求めください。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

・熊澤風花（Task have Fun） ポストカード 1枚

「blt graph.vol.115」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【熊澤風花（Task have Fun）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107717846

＜注意事項＞

※6月24日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「blt graph.vol.115」

●発売日：2026年6月30日（火） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：1,500円

●表紙：山崎天（櫻坂46）

●裏表紙：佐藤愛桜（櫻坂46）

●別冊付録：山崎天（櫻坂46） 特大ポスター2種

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

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