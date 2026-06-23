【不二製油】芳醇なカカオ感と使いやすさを両立した新定番チョコ「カカオクオリー ベーシック58」発売

不二製油 株式会社

不二製油株式会社（本社：大阪府泉佐野市、以下当社）は、ピュアチョコレートブランド「カカオクオリー」より新製品「カカオクオリー ベーシック58」を発売しました。

本製品は、芳醇なカカオ感と使いやすさを両立した業務用チョコレートです。製菓用途における味わいと対応力を両立し、業務用チョコレートの新たな価値を提供します。

カカオクオリー ベーシック58のパッケージおよび製品

近年のチョコレート市場ではバレンタインシーズンにおける”ご褒美チョコ”など、チョコレートの「プレミアム化」に興味関心が高まっています。チョコレート単体だけでなく、それを使用した菓子のプレミアム化・多様化が進んでいます。一般的に、カカオ分50%台のチョコレートは使いやすさに優れる一方で、カカオ感が弱くなりやすいという課題がありました。

これらの背景から製菓現場においてチョコレートの「品質」と「使いやすさ」の両立が求められています。

本製品では、チョコレートの価値を改めて見直し、1％単位でカカオの風味の厚みや味わいを追求。カカオ分58%設計で使いやすさを維持しながらも、カカオをしっかりと感じられる味わいに仕上げました。業務用製品として使い勝手の良さを実現し、洋菓子店や菓子メーカーをはじめとする製菓業界のプロユーザーに向けて“ニューベーシック”な価値を提供します。

■製品について

製品紹介サイト：https://fujiplatform.jp/products/detail/83.html(https://fujiplatform.jp/products/detail/83.html)

カカオクオリーベーシック58 製品クレームショコラ マンダリン 伊予柑カモミール（カカオクオリーベーシック58使用）サブレカフェノワゼット（カカオクオリーベーシック58使用）＜製品特長＞

1．重厚なボディと華やかな余韻が特徴のカカオ風味

西アフリカ産カカオ豆のナッティで重厚なボディに、中南米産カカオ豆の華やかな香りを組み合わせ、奥行きのある風味に仕上げています。

2．カカオ分58%設計でありながら力強いカカオ感

1%単位でカカオの風味設計を行い、使いやすさを維持しながらもしっかりとカカオを感じられる設計を実現しました。

3．幅広い用途に対する適応力

コーティングやエンローバーなど、製菓用途の幅広いシーンに対応。作業性と仕上がりのバランスに優れています。

4．素材と調和する風味設計

他素材と組み合わせた際にもチョコレートの存在感を保ちつつ、調和のとれた味わいを実現します。

■カカオクオリー（CACAO QUALY）について

カカオクオリー Instagram：https://www.instagram.com/cacaoqualy_pro/(https://www.instagram.com/cacaoqualy_pro/)

カカオクオリーシリーズ全6種

カカオクオリーは、業務用チョコレートで世界3位のシェアを持つ不二製油が展開する、『高品質なチョコレートをもっと身近に』をコンセプトにしたピュアチョコレートブランドです。

カカオ豆の選定、品質管理、そして製造工程のすべてを見直し、これまで以上に品質にこだわったシリーズです。

当社の約70年にわたる研究・開発に裏付けられた品質と高いコストパフォーマンスを特徴としています。また、風味・流動性・適した用途の可視化により、「お客様にとって、分かりやすく・選びやすいチョコレート」を目指しました。

＜現在のカカオクオリーシリーズ＞

・カカオクオリーベーシック58（ブレンドタイプ）(https://fujiplatform.jp/products/detail/83.html)

・カカオクオリーエクアドル70（※シングルビーン）(https://fujiplatform.jp/products/detail/1.html)

・カカオクオリーガーナ66（※シングルビーン）(https://fujiplatform.jp/products/detail/2.html)

・カカオクオリーブレンドビター65（ブレンドタイプ）(https://fujiplatform.jp/products/detail/3.html)

・カカオクオリーブレンドミルク40（ミルク）(https://fujiplatform.jp/products/detail/4.html)

・カカオクオリーホワイト37（ホワイト）(https://fujiplatform.jp/products/detail/5.html)

※シングルビーンとは、カカオマスに使用するカカオ豆の産地が単一産地であることを意味します。

＜カカオクオリーブランドムービー＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N8s4C2ZRFxI ]

当社は今後も、チョコレートの新たな価値創造を通じて、製菓業界の発展に貢献してまいります。