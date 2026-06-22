世界最大級のオリジナル怪獣ソフビコレクション200体超を収録「あなたの知らない怪獣ソフビ 昭和・平成に栄えたもう一つの怪獣文化」発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、真実一郎氏による新刊『あなたの知らない怪獣ソフビ 昭和・平成に栄えたもう一つの怪獣文化』を発売いたします。



本書は昭和から平成にかけて怪獣ブームの陰で生まれた「オリジナル怪獣ソフビ」「パチ怪獣ソフビ」に焦点を当て、その歴史的価値と文化的魅力を体系的に紹介するビジュアル資料集です。著者・真実一郎氏が長年収集・研究してきた世界最大級のコレクション200体超を収録し、日本玩具文化史の知られざる一面を掘り起こします。

1966年に誕生した怪獣ソフビは、テレビや映画の人気怪獣とともに子供たちの心をつかみました。一方で、そのブームに呼応して数多く誕生したのが、メーカー独自の発想から生まれたオリジナル怪獣や、いわゆる“パチ怪獣”たちでした。

当時は正規キャラクター商品の陰に隠れがちだったこれらの存在も、現在では国内外のコレクターやアーティストから再評価され、現代のインディーズソフビカルチャーにも大きな影響を与えています。

【本書の特徴】

・200体超の怪獣ソフビを収録

・マルサンなど伝説的メーカーを解説

・ソフビ文化の発展史を紹介

・真実一郎×佐田正樹スペシャル対談収録



【刊行記念イベントが開催】

書籍「あなたの知らない怪獣ソフビ」に掲載されたレアソフビ200体超を展示！

バッドボーイズ・佐田正樹氏とコレクターの醍醐味と神髄をトーク!!

書籍「あなたの知らない怪獣ソフビ」の刊行を記念して、書籍に掲載の昭和・平成のレアソフビが一堂に会する展示会を開催！ オリジナルやパチと呼ばれる、あなたの知らない怪獣ソフビが200体以上も集結。「もうひとつの怪獣ソフビ史」を目撃できる貴重な展示会となります。また、書籍にも著者の対談相手として登場したバッドボーイズ・佐田正樹氏がトークゲストとして登壇。著者の貴重なコレクションを目の当たりにした感想や、同じコレクターとしてのこだわり、矜持を著者とトークいたします。

●イベント開催情報

・開催日 2026年7月4日(土)

午前の部（100名）：開場10:00／開演11:00（予定）

午後の部（100名）：開場13:00／開演14:00（予定）

・会場 KADOKAWA富士見ビル1階 神楽座

（〒102-8552 東京都千代田区富士見2丁目13-12）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604003251/

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604003252/



※開催時間は当日状況により多少変わる可能性があります。

※イベントは60分前後を予定しています。

※展示会は、参加する部の開場から開演までの時間でご観覧いただけます。

※1Fロビーで受付を済ませたあと、係の誘導に従って移動してください。

【カドスト限定版】

【午前の部】【午後の部】「あなたの知らない怪獣ソフビ」昭和・平成レアソフビ展示会＆真実一郎×バッドボーイズ佐田正樹トークショー参加権付きカドスト限定版

書籍「あなたの知らない怪獣ソフビ」（3,200円）と「昭和・平成レアソフビ展示会＆真実一郎×バッドボーイズ佐田正樹トークショー」をセットにして、カドスト限定6600円（税込）で販売いたします。



【書誌情報】

書名：あなたの知らない怪獣ソフビ 昭和・平成に栄えたもう一つの怪獣文化

著：真実一郎

発売日：2026年6月22日（月）

定価：3,520円（税込）

判型：B5判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-811802-6

発行：KADOKAWA

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322510000135/

【著者プロフィール】

真実一郎（しんじつ・いちろう）

1969年生まれ。神奈川県出身。ヴィンテージのオリジナル怪獣ソフビコレクターであり、自身のソフビブランド「PACHIMON TOYS」を主宰。また、ライターとしても幅広いメディアに寄稿。著書に『サラリーマン漫画の戦後史』（洋泉社）などがある