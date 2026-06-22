「日経クロストレンドFORUM 2026」（7月28日～30日）開催～クラシコム＆ヘラルボニー両代表が対談！　勝間和代氏、P&G出身マーケター陣も登壇（第1弾の先行申し込み受付をスタート）～

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」は、2026年7月28日（火）～30日（木）に大規模イベント「日経クロストレンドFORUM 2026」を開催いたします。

26年7月28日（火）・29日（水）はリアル講演、30日（木）はオンライン講演をお届けします。講演はすべて無料で、30以上もの多彩な講演を用意。生成AIやAIエージェントのビジネス活用が進む中、デジタルイノベーションの最新トレンドと、ビジネスの最前線における課題解決のヒントを提供します。

本日から、リアル講演を中心に5講演を先行公表し、同時に申し込み受付を開始いたしました。

●無料登録はこちらから

https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/xtf2026/

【主催者講演（第1弾）】＜リアル講演＞

■クラシコム×ヘラルボニー 「ブランド」と「文化」、どうつくる？

クラシコム代表取締役社長

青木 耕平 氏

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ヘラルボニー代表取締役Co-CEO

松田 崇弥 氏

■AIでマーケはどう変わるのか？――P&G出身マーケターたちが語る「変わるもの・変わらないもの」

MTG 上席執行役員 WELLNESS事業本部長

石谷 桂子 氏

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Wisdom Evolution Company 代表取締役社長 兼 Strategy Partners 代表取締役社長

西口 一希 氏

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クー・マーケティング・カンパニー代表取締役

音部 大輔 氏

■勝間和代が語り尽くす「生成AI時代の仕事と暮らし」

経済評論家・著述家

勝間 和代 氏

■マーケの鉄人が復活！ 今日のテーマは「人間 with AI」

かげこうじ事務所 代表／マーケティング戦略家・クリエイティブディレクター

鹿毛 康司 氏

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プリファード・ネットワークス エグゼクティブアドバイザー／OFFICEしもふり 代表

富永 朋信 氏

＜オンライン講演＞

■AI時代の「シャープ・コトラー理論×リサーチ」実践法

インサイト 代表取締役

加藤 巧 氏

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EVERRISE 執行役員CMO 兼 コモレビ CDO

松本 健太郎 氏

※上記5 講演に続き、リアル講演、オンライン講演ともに順次公開＆申し込み開始を予定

●無料登録はこちらから

https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/xtf2026/

今回のテーマは「AIエージェント時代のマーケ再考～AIの可能性と限界～」。マーケティングDX、エージェンティックコマース、AIO（AI検索最適化）、顧客体験（CX）、顧客理解、リテールDX、デジタル広告、ブランド・文化創出……3日間にわたって多様な講演をお届けします。

既に生成AIがビジネスを、生活を変革しています。AI検索やAIエージェントの普及により、生活者の消費行動も激変。旧来のビジネスモデルや既存のマーケティング手法が通用しない時代に突入しています。

その一方で、デジタル化やDXによる効率化が加速した反動か、非効率とも思える脱・タイパ（タイムパフォーマンス）やメンパ（メンタルパフォーマンス）を意識した消費行動も目立ち始めました。

リアル店舗での体験や物理的な手触り、対面でのコミュニケーションを重視する動きは、まさのこの象徴といえます。AI時代、生活者はどう変わり、マーケティングはどう革新していくべきなのか――。マーケティングの今とこれから、AIの可能性と限界、そして人間との共存・共働について、先端マーケ事例や専門家の多様なセミナーから明らかにしていきます。

【開催概要はこちら】

・名称

日経クロストレンドFORUM 2026

・会期

【リアル開催】2026年7月28日（火）～7月29日（水）

【オンライン開催】2026年7月30日（木）

※全講演無料（事前登録制）

・会場

7月28日・29日

「東京コンベンションホール」

https://www.tokyo.conventionhall.jp/access.html

JR「東京駅」八重洲南口5分

東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口直結

【日経クロストレンドについて】

「日経クロストレンド」（https://xtrend.nikkei.com/）は、マーケティング戦略や商品開発、新事業創造などの情報を提供するデジタルメディアです。デジタル・テクノロジーの進化などで様変わりする企業の新商品開発、マーケティング戦略、事業戦略の最前線をデータと実例を基に詳報。「売れる商品」「サービス開発」の勘所を解き明かします。対象は企業の経営企画、新事業開発、商品企画・開発、システム、マーケティング、営業、顧客窓口など幅広いビジネスパーソンで、Web・スマホサイト、スマホアプリを中心にお届けしています。

◆本リリースのお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経クロストレンド（電話 03-6811-8916 ／ 問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。