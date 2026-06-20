夏休みはルミネtheよしもとへ! 夏休み・お盆特別興行開催決定!

吉本興業株式会社

この度、ルミネtheよしもとにて7月18日（土）から8月31日（月）までの期間、「夏休み特別興行」「お盆特別興行」を開催することが決定しました。期間中は、昼のネタライブから夜の企画公演まで公演数を拡大してお届けします。

また、期間中は人気芸人とオリジナルゲームで対決できるブースやうちわのプレゼントなど、夏の思い出作りにぴったりな特別なキャンペーンも多数ご用意しております。

さらに、平日の夏休み特別公演＜１.回目＞は小学生以下のお客様が前売・当日料金ともに1,000円割引になります。

7月の夏休み特別公演のチケットはFANYチケットにて好評発売中、8月の夏休み特別公演・お盆特別興行は、6月22日（月）11:00よりFANYチケット先行受付、6月27日（土）10:00より一般発売を開始します。

公演情報

▼夏休み特別興行

7月18日（土）～8月31日（月）

▼お盆特別興行

8月8日（土）～8月16日（日）

※公演スケジュールは劇場HPをご確認ください。

キャンペーン概要

１.サシゲーム対決ブース

ルミネtheよしもと出演者とオリジナルゲームでサシ対決できるブース企画！

時間帯などの詳細は、劇場公式SNSにて後日ご案内します。

【参加芸人】

7月28日（火）もりやすバンバンビガロ

7月29日（水）すゑひろがりず

8月3日（月）ジェラードン

8月5日（水）トレンディエンジェル

8月24日（月）ヨネダ2000

【参加条件】

実施当日の夏休み特別公演のチケットをお持ちで、抽選にご当選されたお客様

２.ルミネtheよしもと25周年オリジナルうちわプレゼント

期間中、対象公演へご来場いただいた皆様へオリジナルうちわプレゼント！

対象公演：2026年7月18日（土）～8月31日（月）

夏休み特別公演、お盆特別興行

３.芸人占いくじ

10組の芸人による、手書きメッセージを印刷した占いくじを販売！

料金：1回100円

対象芸人：ガクテンソク／トット／メンバー／バンビーノ／ダイタク／オズワルド／コットン／たくろう／ドンデコルテ／エバース

４.「本日の香盤表」画像プレゼント

お盆特別興行（8月8日（土）～8月16日（日））の終演後、

モニターに表示されるQRコードを読み込んでアンケートにご回答いただくと、

観覧公演の香盤表画像をプレゼント！

５.ルミネtheよしもとステージフォトスポット

昨年大好評だった、劇場の舞台をイメージしたフォトスポットを

今年もロビーに設置します！ ご来場の思い出に、ぜひご撮影ください！

＜ルミネtheよしもと＞

公式HP https://lumine.yoshimoto.co.jp/

公式X https://x.com/lumineyoshimoto

公式Instagram https://www.instagram.com/lumine_the_yoshimoto/