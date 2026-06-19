大阪市×ケベック州政府の強力バックアップ！カナダ最大級AIカンファレンス『ALL IN』への訪問や現地企業との個別商談ビジネスツアーを開催

公益財団法人大阪産業局

大阪市では、カナダ・ケベック州政府との経済交流に関する覚書(MOU)に基づく取り組みとして、同州へのビジネスツアーを実施します。これに伴い、海外展開や国際ビジネス機会の創出をめざす大阪市内企業等の募集を開始します。

ケベック州、なかでも主要都市のモントリオールは、世界トップクラスのAI研究機関や大学、グローバル企業、スタートアップが集積し、産学官が連携した強固なイノベーション・エコシステムが形成されています。AI、ライフサイエンス、クリーンテックなどの先端的な産業に加え、ゲームやXR、映像などのデジタルコンテンツ分野でも世界をリードしています。

また同州は航空宇宙、自動車関連、産業機械、先端素材といった製造業分野でも高い競争力を誇り、デジタル技術やAIを活用した次世代ものづくりの最前線でもあります。技術革新と国際展開の双方を模索する大阪の中小企業にとって、今もっとも連携すべき親和性の高い地域だからこそ、今回のビジネスツアー開催を決定しました。

本ツアーは、一般的な「見学中心の視察」とは一線を画し、「具体的なビジネス創出」を目的とした実践型のプログラムです。

プログラム

1. カナダ最大級のAIカンファレンス『ALL IN』への訪問

最先端のAIトレンドや技術に直接触れ、グローバルな知見を獲得する機会を提供します。



2. 個別商談・ネットワーキング

参加企業の事業内容やニーズに応じて、現地企業、研究機関、スタートアップ支援機関等との個別商談を創出。効率的な販路開拓や事業提携を支援します。

3. 公式ルートだからこそ実現する主要機関への訪問

ケベック州政府の全面協力のもと、現地エコシステムを支える主要機関を公式訪問。北米市場への展開や事業提携、新たなパートナーの発掘を支援します。



4. 専門家によるサポート

渡航前や現地での商談に対する不安を解消するため、海外ビジネスの専門家による個別相談を実施します。商談資料や提案資料のブラッシュアップ、商談に向けたアドバイスなどを通じて、円滑かつ効果的なビジネスマッチングの実現をサポートします。

世界有数のイノベーション拠点の最前線に触れ、新たなビジネスチャンスを獲得できる絶好の機会となります。カナダ・北米市場への展開や国際的なビジネス連携にご関心をお持ちの企業の皆さまのご参加をお待ちしています。

また、本ツアーの概要や参加メリットをご紹介する参加企業募集説明会(オンライン)を7月上旬に開催します。日程はHP等で別途ご案内しますが、当日はカナダ・ケベック州政府関係者より、現地のビジネス環境や産業動向、日本企業が進出するメリット等を解説いただく予定です。ツアー参加をご検討中の企業の皆さま、また、まずはケベック州のことをもっと知りたいとお考えの皆さまは、ぜひご参加ください。

ツアー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/235_1_fb9cdba1363f75704a4d12f9f3b2363e.jpg?v=202606190451 ]

＜主催＞

大阪市

＜受託事業者＞

国際ビジネス推進事業共同事業体

(構成団体：公益財団法人大阪産業局、一般財団法人大阪国際経済振興センター）

■本件に関する取材・お問い合わせ先

公益財団法人大阪産業局 国際事業部

中村・楢崎・島崎

TEL：06-6947-4088

E-mail：global_biz_osaka@obda.or.jp

受付時間：月-金 10:00‐12:00 13:00‐17:30 ※祝日を除く