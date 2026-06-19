軽井沢観光と天然温泉を一度に楽しむ。布引温泉小諸が大規模リニューアル第２弾

株式会社いこい山荘

70平方メートル 超の和洋スイートと露天風呂付スイートを新設。「湯治リトリート×ウイスキーツーリズム」の 新たな滞在拠点へ 長野県小諸市の温泉宿「布引温泉小諸」は、このたび大規模リニューアル第2弾として、70平方メートル 超 の和洋スイート3室と露天風呂付和洋スイート2室を新設いたしました。 布引温泉小諸は、軽井沢から車で約25分、世界的な注目を集める小諸蒸留所から車で約15分 という立地に位置し、天然温泉と信州観光、そしてウイスキーツーリズムを同時に楽しめる滞在拠点として注目を集めています。 今回のリニューアルでは、ご夫婦やカップルだけでなく、三世代旅行や複数家族での旅行、企業研修やウェルネスリトリートなど、多様な滞在ニーズに対応できる大型客室を整備しました。 近年、軽井沢エリアでは高級ホテルやヴィラの開発が進む一方で、大人数が同じ空間でゆったり 滞在できる客室は限られています。 布引温泉小諸は、浅間山を望む絶景、天然温泉、広々とした客室を通じて、家族や仲間との大切な時間を共有できる滞在体験を提供します。

■ 温泉地としての原点を見つめ直す布引温泉は古くから地域住民や旅人に親しまれてきた温泉地です。 源泉は弱アルカリ性で肌当たりがやわらかく、療養泉としても利用されてきました。世界的にウェルネスツーリズム市場が拡大する中、私たちは温泉宿本来の価値を改めて見つめ直しました。 「ただ宿泊する場所ではなく、心身を整え、明日への活力を取り戻す場所」今回のリニューアルは、その考え方を形にしたものです。

■ 新設客室 【広々和洋スイート】 64平方メートル ・70平方メートル 和の落ち着きと現代的な快適性を融合した客室です。 三世代旅行やグループ旅行にも対応できる広さを確保し、長期滞在にも適した設計としました。 大きな窓からは浅間山や小諸の自然を楽しむことができます。【露天風呂付和洋スイート】72平方メートル ・85平方メートル 客室専用露天風呂を備えた最上位カテゴリーです。 四季折々の景色を眺めながら、自分だけの時間に温泉を楽しむことができます。

浅間連山のマウンテンビュー最大７名様まで使用可能

■ 小諸蒸留所と連携したウイスキーツーリズム 布引温泉こもろでは、近隣の小諸蒸留所と連携した宿泊プランも展開しています。蒸留所見学やテイスティング体験に加え、蒸留所内レストランで提供される特別ランチを組み合わせることで、信州の自然と食文化、そしてウイスキー文化を体験できる滞在を提案しています。

小諸蒸留所

■ 全館貸切にも対応布引温泉こもろは全30室を備え、企業研修、ウェルネスリトリート、インセンティブ旅行、ウイス キーツアーなどの団体利用にも対応しています。 温泉、自然、食、文化を組み合わせた新しい滞在体験を通じて、小諸地域の魅力発信に取り組 んでまいります。

□軽井沢蒸留酒製造株式会社について

2019年12月25日、最高品質のジャパニーズウイスキー造りを目指して創業。創業者のうちの 1人、イアン・チャンは、世界的に知られるウイスキーの造り手であり、同氏の参画は、世界のウイスキー業界において一大ニュースとなりました。 2023年には第一号蒸留所となる小諸蒸留所を開業。この小諸蒸留所は、ウイスキー造りと顧客体験が融合したユニークな蒸留所として、観光スポットとしても国内外で注目を集めています。2024年には、アジア最大級のウイスキー＆スピリッツのコンペティション「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション」で、年間で最も活躍した蒸留所に贈られる特別賞「洋酒部門 ベスト・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー」のツーリズム賞を受賞しました。蒸留開始以来3年が経った今年は、11月に初出荷を予定しています。

■ ご予約・お問い合わせ

布引温泉小諸

電話：0267-22-2288（受付 9:00～18:00）

公式サイト：https://nb-onsen.com//

■ 報道関係者お問い合わせ先

株式会社いこい山荘

担当：海老原

E-mail：info@nb-onsen.com

所在地：〒384-0071 長野県小諸市大久保620-3

※取材・撮影をご希望の方は事前にご連絡ください。