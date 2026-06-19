量子コンピューティング活用の「AQCloud」、愛媛県『トライアングルエヒメ 2.0』に2年連続採択

株式会社エー・スター・クォンタム

■ 概要

株式会社エー・スター・クォンタム（本社：東京都港区、代表取締役兼CEO：船橋 弘路、以下「当社」）は、愛媛県が推進するデジタル実装成果横展開プロジェクト「トライアングルエヒメ 2.0」において、令和8年度（2026年度）の採択プロジェクトに2年連続で選定されました。

株式会社エー・スター・クォンタム、トライアングルエヒメ

■ 令和8年度の取り組み計画

今回の選定では、当社が保有する量子コンピューティング技術とAI技術を活用した、AQCloudのサービスである「配車配送計画アプリケーション」、「営業活動最大化シミュレーションツール」、「働きやすいスケジュールのプランニングツール」を提供し、業務の効率化プロジェクトを実施します。

■ AQCloudについて

当社は、量子コンピューティング技術および古典コンピュータによる数理最適化の計算手法を駆使し、クラウド上でサービスを提供する「AQCloud」を展開しています。

AQCloudは、量子コンピューティング技術とAI技術を融合させ、高速な計算処理を可能にする量子AIクラウドサービスです。

「やさしさエンジン(R)」というコンセプトのもと、働く人々にとって無理のない計画や、余裕を生み出す社会の実現を目指しています。テクノロジーによって現場を厳しく管理するのではなく、人にやさしく、持続可能で、働きやすい社会インフラを実現することも、当社の重要な使命であると考えています。

トライアングルエヒメ

■トライアングルエヒメについて

愛媛県ではデジタル・ソリューションと関連技術を愛媛県内事業者・自治体等に実装し、地域課題の解決にチャレンジする「トライアングルエヒメ」を令和4年度より推進。

令和7年度からは、デジタル技術を県内各産業への現場実装・定着・横展開することにより、県内産業の稼ぐ力の強化や現場でデジタルを使いこなす人材を育成するとともに、全国共創拠点との連携による地域課題の解決やデジタル企業の県内誘致、さらには実装成果のマッチングにより新たな稼ぐ力の創出につなげる「トライアングルエヒメ2.0」が始動しています。

事業詳細：https://dx-ehime.jp/

関連リリース：https://dx-ehime.jp/archives/38939