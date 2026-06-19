株式会社キャピタル・アセット・プランニング

キャピタル・アセット・プランニング グループの株式会社Wealth Engine（本社：東京都港区、代表取締役 杉山里恵子、以下、「当社」）は、2026年６月16日付で金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業の登録を完了しましたのでお知らせします。

当社は、株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役 北山雅一）の100%子会社として、2024年６月に設立されました。今般登録が完了しました投資助言・代理業開始当初は、お客様との直接の契約により個別銘柄を含む投資助言を行います。

将来的には、米国RIA(Registered Investment Adviser)やスイスEAM(External Asset Manager)のようなファミリーオフィスサービスを提供することによる管理資産残高に対する課金型ビジネスの検討も行ってまいります。

■ 株式会社Wealth Engineについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88121/table/25_1_cd43cef346f608edb8bbf22c25e7237c.jpg?v=202606190951 ]

■ 株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88121/table/25_2_5bf062a125caec1cb41a579ca8dcc96f.jpg?v=202606190951 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

コーポレートアフェアーズ室

TEL：03-6433-9150、Mail : ir_cap@cap-net.co.jp