大阪府内6か所の公園でBBQ施設を運営する株式会社 初亀(本社：大阪府枚方市、代表取締役社長：亀岡 健太郎)は、運営する「GoodBBQ浜寺公園店」および「Good BBQ長居公園店」において、夏季限定企画として「ナイター花火BBQセット」の販売を開始いたします。





ナイターセット





近年の猛暑により、昼間の屋外レジャーを敬遠する方が増える一方で、夕方から夜にかけての公園は比較的過ごしやすく、家族や友人との時間をゆっくり楽しめる空間として注目されています。





そこでGood BBQでは、夕暮れから夜にかけて楽しむ新たなアウトドアスタイルとして手持ち花火を販売。さらに、4名様以上でご利用のお客様には花火セットをプレゼントし、食事だけでなく夏の思い出づくりまで提供いたします。









■なぜ今、ナイターBBQなのか？

真夏の日中は35℃を超える日も珍しくなく、外出を控える方も増えています。

しかし、日が傾き始める夕方以降の公園は心地よい風が吹き、空が夕焼けから夜空へ移り変わる特別な時間を楽しむことができます。





Good BBQでは、

・夕焼けを眺めながらの食事

・涼しい時間帯でのBBQ体験

・食後に楽しむ手持ち花火

を組み合わせることで、

「家族や仲間と過ごす夏の夜そのものを楽しむアウトドア体験」を提案します。





施設イメージ(1)





■ナイターBBQセット概要

商品名 ：ナイターBBQセット(4名以上で花火セットプレゼント)

価格 ：5,700円(税込)

実施施設：GoodBBQ浜寺公園店

Good BBQ長居公園店

実施期間：2026年7月～

特典 ：4名様以上でご利用のお客様へ花火セットをプレゼント

※0～2歳のお子様は人数対象外





花火(1)

花火(2)





■Good BBQが目指すもの

Good BBQは「食・遊・楽」をテーマに、公園という公共空間の魅力を最大限に活かした施設づくりを行っています。

単にBBQをする場所ではなく、「公園だからこそできる体験」を提供することが私たちの使命です。

昼間のBBQだけではなく、夕焼けを見る。

家族や仲間と食事を楽しむ。

花火を囲みながら語り合う。

そんな何気ない時間こそが、人生の大切な思い出になると考えています。

今後もGood BBQは、公園の新しい楽しみ方を提案し続けてまいります。





BBQイメージ





▼Good BBQについて

Good BBQは大阪府内を中心に公園内BBQ施設を展開しています。

「食・遊・楽」をコンセプトに、手ぶらで気軽に楽しめるBBQ体験を提供するとともに、公園の魅力を活かした新しいアウトドアレジャーの創出に取り組んでいます。

現在、長居公園、浜寺公園、服部緑地、大泉緑地、山田池公園、花園中央公園で施設を運営しています。





【ご利用方法】

事前予約制

※3日前までにインターネットまたは、ご利用いただく施設へお電話にて予約

https://www.good-bbq.com/





【対象施設】

・浜寺公園店

・長居公園店





＜Good BBQ長居公園店＞

URL： https://www.good-bbq.com/shop/nagai/





・所在地 ：〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1

・電話番号：06-6698-3408

・営業時間：火～日 10:00～17:00／18:00～21:00(要予約)

・定休日 ：毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日が休日となります)





事前ご予約で、ナイター利用の場合のみ18:00～21:00まで

・予約受付時間：10:00～16:00 変更・キャンセルのご連絡も含む(定休日を除く)

・利用時間 ：10:00～13:00・14:00～17:00・18:00～21:00(1枠3時間)

・紹介文 ：GOODBBQ長居はグループの中でも大人気店！

週末にはナイトBBQも楽しめる園内にはヤンマースタジアムや

植物園多数の施設がある自然とスポーツが融合した

公園企業様やイベント後の懇親会など収容人数300名の為

大人数も大歓迎です





＜Good BBQ浜寺公園店＞

URL： https://www.good-bbq.com/shop/hamadera/





・所在地 ：〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町4丁目

・電話番号 ：080-4978-6456

・営業時間 ：10:00～17:00

・予約受付時間：10:00～17:00(定休日を除く)

・紹介文 ：最大280席

広々とした空間でBBQとカフェも楽しんでいただけます☆

ワンちゃんも連れてご入場できます

お気軽にお越しください(^0^)/









▼株式会社 初亀について

当社は「食・遊・楽」をテーマに、自社物件のレストラン出店、営業のみならず、レストランプロデュース、フードコートの企画・立案と広い範囲でフードサービス業をフィールドに半世紀にわたり活動してまいりました。

また、日本万国博覧会以来、博覧会における営業参加を重ね、国際花と緑の博覧会以降は営業計画の企画立案にも関わるようになるなど、大型イベントにおけるフードサービスの提供について、独自性の高いノウハウを構築していると自負しております。

このノウハウを通じて、この広い食の世界においてお客様に満足を提供できるフードサービス業のプロを育成することが、当社の使命と考えております。









▼会社概要

商号 ： 株式会社 初亀

代表者 ： 代表取締役社長 亀岡 健太郎

所在地 ： 〒573-0051 大阪府枚方市三矢町2-5 コマサビル1F

設立 ： 1971年7月

事業内容： フードサービス全般(レストラン・ファーストフード・各種給食事業)

国際・地方博覧会・イベント等の営業計画プロデュース並びに出店業務

日本相撲協会専属の飲食並びに相撲グッズショップの展開

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.hatsukame.co.jp/index.html