東京ディズニーリゾート®・オフィシャルホテル、ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜 総支配人スニット・ラージャン）の「ガーデンプールレストラン」は、6月27日（土）よりモーニング、アフタヌーン、ナイトの3部制での営業をスタートします。また、時間とともに移り変わるプールの魅力を余すことなく体験いただける、3つの滞在スタイルから選べる宿泊パッケージ、眩しい太陽の下で味わう本格バーベキュープラン、潮風を感じながら楽しむビアガーデンプランも販売します。首都圏ホテル最大級のスケールを誇るプール、リゾート感あふれるロケーションとともに、ホテルで過ごす特別な夏の1日をお楽しみください。

■光が揺らめく、幻想的なナイトプールが待望の解禁

ホテル屋外のガーデンプールを全面リニューアルし、今年6月1日に日中のみの営業にてグランドオープンした「ガーデンプールレストラン」。6月27日（土）からは夏の陽光を感じながら涼むモーニングプール、青く澄み渡る夏空を満喫するアフタヌーンプール、心地よい夜風を感じるナイトプールの3部制でレストラン営業を開始します。ナイトプールでは、日中のアクティブな雰囲気から一転、日が落ちると同時に、ライトアップされた水面が幻想的な空間を創り出します。仕事帰りやデートで心地よい夜風を感じながら、大人のための特別な夜をお過ごしください。

■ガーデンプールを堪能する、夏の特別体験宿泊プラン

ガーデンプールレストランでの贅沢なひとときを心ゆくまで満喫できる、期間限定の特別な宿泊プランをご用意しました。ご滞在スケジュールに合わせた3つのスタイルから選べる本プランは、特典として1室につき2脚のデッキチェアを確約。「エントリードリンク＆スナック」のほか、和洋中バラエティ豊かな朝食ビュッフェや、駐車場無料特典もついた贅沢なパッケージです。 URL：https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/12205

宿泊プラン 概要

チェックイン日の午後プールを満喫プラン 期間 ： 2026年6月27日（土）～9月7日（月） 時間 ： チェックイン15:00、チェックアウト12:00 特典 ： ・チェックイン日のアフタヌーン入店保証 13:30～17:30 ・ご予約1室につきデッキチェアを2脚ご用意 ・ご予約1室につきドリンク2杯、スナック2品付 ・朝食 ・駐車場無料（チェックイン日15:00からチェックアウト後30分以内） 料金 ： 1室2名利用 35,000円～（税サ別） チェックイン日のナイトプールを満喫プラン 期間 ： 2026年6月27日（土）～9月7日（月） 時間 ： チェックイン15:00、チェックアウト12:00 特典 ： ・チェックイン日のナイト入店保証 18:00～21:30 ・ご予約1室につきデッキチェアを2脚ご用意 ・ご予約1室につきドリンク2杯、スナック2品付 ・朝食 ・駐車場無料（チェックイン日15:00からチェックアウト後30分以内） 料金 ： 1室2名利用 34,000円～（税サ別） チェックアウト日の朝プールを満喫プラン 期間 ： 2026年6月27日（土）～9月7日（月） 時間 ： チェックイン15:00、チェックアウト12:00 特典 ： ・チェックアウト日のモーニング入店保証 9:00～13:00 ・ご予約1室につきデッキチェアを2脚ご用意 ・ご予約1室につきドリンク2杯、スナック2品付 ・朝食 ・駐車場無料（チェックイン日15:00からチェックアウト後30分以内） 料金 ： 1室2名利用 35,000円～（税サ別）

■手ぶらで楽しむプールサイドバーベキュー！バーベキューとプールのご利用がセットになったプランも登場

きらめくプールを目の前に望み、緑鮮やかな木立に囲まれたリゾート感あふれるテラス席で、国産牛やシーフードなどを楽しめるバーベキュープランが登場します。準備や後片付けの手間なく、家族や友人、グループで気軽に夏の食事をお楽しみいただけます。 ランチは国産牛、国産ポーク、国産鶏むね肉などを味わえる「ランチバーベキューセット」、ディナーは牛リブロース、千葉県産マーガレットポークなどが楽しめる「バラエティセット」と、オマール海老や帆立貝などのシーフードと厳選したお肉を堪能できる「国産牛と贅沢シーフードセット」の2種類をご用意しています。また、お子様向けに「キッズバーベキューセット」、「キッズオムライスセット」もご用意しています。

ガーデンプールレストランバーベキュープラン 概要

期間 ： 2026年6月27日（土）～9月7日（月） 時間 ： ランチ 11:00～13:00 ディナー平日 17:00～21:30 土日祝日 17:00～19:00/19:30～21:30 ※2時間・2部制 ※ラストオーダーは閉店の30分前 料金 ： ランチ 「ランチバーベキューセット」 6,000円 ディナー 「バラエティセット」 9,500円 、「国産牛と贅沢シーフードセット」 15,000円 キッズ 「キッズバーベキューセット」 3,500円、「キッズオムライスセット」 2,500円 URL ： https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunch-dinner/gardenpoolrestaurant-bbq ※営業休業日 2026年7月11日（土）、9月5日（土）、9月6日（日） ※4歳以上12歳までのお子様は必ずキッズセットのオーダーをお願いしております。 ※ヒルトン・オナーズ特典の割引はご利用いただけません。 ※表示料金には税金・サービス料が含まれます。 ※雨天・天候不良時は予告なく休業する場合がございます。 ※屋外での営業のため屋根はございません。雨天時はパラソル下でのお食事となります。

さらに、同期間中は、ガーデンプールレストラン内のプールを楽しんだ後に、その余韻を感じながら同エリアに併設するバーベキューテラスにてバーベキューをお楽しみいただける各種「満喫プラン」もご用意しました。 URL ： https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunch-dinner/gardenpoolrestaurant-bbq

ランチバーベキュー＆モーニングプール満喫プラン（1日20名様限定） o 内容：モーニングプール（9:00～11:00）を楽しんだ後、ランチバーベキューセット（11:00～13:00）を堪能できる朝から爽快なプラン。 o 料金：大人 9,000円 / 子ども（12歳まで） 4,000円 ディナーバーベキュー＆アフタヌーンプール満喫プラン（1日30名様限定） o 内容：アフタヌーンプール（13:30～17:00）でゆったり過ごした後、ディナーバーベキュー（17:00～19:00 / バラエティセット）を楽しむ大満足プラン。 o 料金：大人 12,500円 / 子ども（12歳まで） 4,000円 ディナーバーベキュー＆ナイトプールラグジュアリープラン（1日2名・4組限定） o 内容：ナイトプール（18:00～21:30）の利用に加え、プールサイドのソファーベッド利用を確約。ディナーバーベキュー（バラエティセット）を楽しむ特別プラン。 o 料金：大人 15,000円 / 子ども（12歳まで） 4,000円 ※各満喫プランはプールとバーベキューがセットのプランです。いずれか一方のみのご利用やキャンセルは承っておりません。 ※安全と衛生上の観点から、バーベキューご利用時には衣類の着用をお願いしております。 ※各プランは、ガーデンプールレストラン予約に含まれる「エントリードリンク」および「スナック」の対象外となります。

■サクッとリゾート気分。夏の集まりを彩るスタイリッシュな「ビアガーデンプラン」

よりカジュアルに、日常使いでリゾートの雰囲気を味わえるプランとして、飲み放題のビアガーデンプランもご用意。予算に合わせてお選びいただける2つのプランは、どちらもイタリアのプレミアム生ビール「ペローニ」をはじめとする2種類のビールをお楽しみいただけます。さらに、プレミアムプランでは、プールサイドの雰囲気にぴったりの5種類のトロピカルカクテルもご堪能いただけます。ドリンクと一緒に味わうお食事は、4時間かけて丁寧に真空調理し、柔らかくしあげたバーベキューポークバックリブや、7種のスパイスを使い、風味豊かな味に仕上げたフライドチキンなど、6種類をご用意。食後には、夏の風物詩であるかき氷をご提供いたします。開放感あふれるプールサイドで、冷えたビールやカクテルで乾杯し、夏の疲れを癒やす心地よい大人の遊び場としてご活用ください。

ビアガーデンプラン 概要

期間 ： 2026年6月27日（土）～9月7日（月） 時間 ： 平日 17:00～21:30（ラストオーダー21:00） 土日祝日 17:00～19:00・19:30～21:30（2部制・2時間制） ※8月8日（土）～8月16日（日）は2部制 料金 ： スタンダードプラン 7,000円 プレミアムプラン 8,500円 ※2名様より予約可 内容 ： 120分飲み放題、お食事6種類、かき氷付き URL ： https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/dinner/gardenpoolrestaurant-beer-garden ※営業休業日 2026年7月11日（土）、9月5日（土）、9月6日（日） ※グループでのご利用の場合、全員分飲み放題が適用されます。 ※本プランではプールはご利用いただけません。 ※雨天・天候不良時は予告なく休業する場合がございます。 ※屋外での営業のため屋根はございません。急な雨天時はパラソル下でのお食事となります。 ※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

ガーデンプールレストラン 基本情報

期間 ： 2026年6月1日（月）～9月30日（水） 時間 ： プール営業時間は、期間によって異なります。 ・期間①： 6月1日（月）～6月26日（金） 10:00～16:00（最終入場 15:30） ・期間②： 6月27日（土）～9月7日（月） モーニング 9:00～13:00 （最終入場 12:30） アフタヌーン 13:30～17:30 （最終入場 17:00） ナイト 18:00～21:30 （最終入場 21:00） ・期間③： 9月8日（火）～9月30日（水） 10:00～16:00（最終入場 15:30） 料金 ： 通常入場料：3,000円～12,000円 ※入場料には、プールのご利用とスナック＆ドリンク・パッケージが含まれます。料金は祝日や繁忙期など、曜日や季節により異なります。 内容 ： 事前予約制。ご予約には、エントリードリンク1杯、お好みのスナック1品に加え、レストラン内プール利用と専用デッキチェアの確約が含まれております。 シート ： ベーシックシート（デッキチェア） 130席 コンフォートシート 12席 ラグジュアリーシート 4席（2名様まで着席可能） プレミアムシート 1席（5名様まで着席可能） ファイヤープレイス 1席（8名様まで着席可能） ※ラグジュアリーシート、プレミアムシート、ファイヤープレイスはご利用日当日受付にてお問い合わせください ※荒天により営業を中止する場合がございます。 ※貸切パーティ開催等、営業日、営業時間は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。最新情報は当ウェブサイトにてご案内いたします。 ※13歳以上、およびベーシックシートを使用される12歳以下のお子様は通常料金となります。 ※シートが不要な12歳以下のお子様に限り、無料でご入場いただけます。 ※なお、安全管理上の理由により、お子様のみでのご入場は固くお断りしております ※万一、レストラン予約のキャンセルを賜りました場合、前日よりキャンセル料をご請求させていただきます。キャンセル料につきましては、前日は50％、当日は100％を申し受けます。 URL ： https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/restaurants/gardenpoolrestaurant

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ヒルトン東京ベイについて

東京湾に面したヒルトン東京ベイは、東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテルです。都心からわずか30分あまり、リムジンバスで成田空港から約60分、および羽田空港からは約50分という大変便利なロケーションにあります。828室の客室は、広大な東京湾に面したオーシャン側と、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を目の前にしたパーク側にあり、いずれも窓の外には素晴らしい景観が広がります。ファミリー向けの客室から、モダンでスタイリッシュな客室まで、多様なタイプの部屋が揃っています。東京ディズニーリゾート内に位置するため、両パークへの移動も便利です。キッズ向けの朝食コーナーや遊び場など、お子様連れのゲストに喜ばれる施設やサービスも充実しています。館内には、カフェを含む7つのレストラン＆バー、19の宴会場があり、ビジネスやレジャーなど、あらゆる用途に適応可能です。フィットネスセンター、屋内と屋外のプール、ショッピングアーケード、リラクゼーションサロンなど、質の高い設備を完備しています。

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。 最新情報はstories.hilton.com/hhr、Facebook、X 、Instagramをご覧ください。

関連リンク ・https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/ ・https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/ ・https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/ ・https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/ ・http://stories.hilton.com/hhr ・https://www.facebook.com/hilton ・https://x.com/HiltonHotels/ ・https://www.instagram.com/hiltonhotels/