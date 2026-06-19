米国ポテト協会 日本代表事務所(本部：デンバー、東京都千代田区)は、2026年6月19日(金)から7月10日(金)まで、「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」を開催いたします。





冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン





テイクアウトやデリバリーの利用が定着する中、「持ち帰ったフライドポテトが冷めてしまった」という経験を持つ方も少なくないようです。本キャンペーンでは、そんな冷めたフライドポテトをおいしく生まれ変わらせるアイデアレシピをInstagramで募集。食品ロス削減にもつながる新しいフライドポテトの楽しみ方を提案します。





フライドポテトの形状やフレーバーはもちろん、アレンジ方法も自由自在。フライドポテトオムレツなどの食事メニューから、スイーツ感覚のデザートアレンジまで、さまざまなアイデアレシピを募集します。プロ顔負けの一皿からお子さまと楽しめる簡単レシピまで、応募作品のジャンルは問いません。





米国ポテト協会は、本キャンペーンを通じて、冷めてもおいしく楽しめるフライドポテトの食べ方やアイデアを募集します。皆さまからの創意あふれるチャレンジをお待ちしております。









■キャンペーン概要

キャンペーン名 冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン

URL ： https://friedpotato-love.com/

応募期間： 2026年6月19日(金)～7月10日(金)

応募方法：

1. 米国ポテト協会公式Instagramアカウント(@potatopower10)をフォロー

2. フライドポテトをアレンジしたレシピの写真または動画と作り方を、#冷めても愛せるフライドポテト、#フライドポテトリメイクのハッシュタグを付けて投稿





※本キャンペーンは、Instagram限定のキャンペーンで、X、TikTok、YouTubeなど他のSNSからのご応募は無効となります。





審査・発表：応募作品の中から米国ポテト協会が審査を行い、受賞作品をキャンペーンサイトおよび公式Instagramにて発表

賞品：優秀作品に選ばれた10名様に、全国のモスバーガー店舗で利用できるモスカード5,000円分をプレゼント









■米国ポテト協会

https://www.potatous-jp.com/

米国ポテト協会は、全米2,000以上のポテト生産者を代表する団体で、米国産フライドポテトやポテトフレークの普及活動を行っています。