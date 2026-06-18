『原神』バージョン「Luna VIII」が7月1日（水）にリリース！待望の「サンドローネ」が新たなプレイアブルキャラクターとして登場！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、『原神』新バージョン Luna VIII「帰夏！映影？千霊祭！」が7月1日（水）に正式リリースされることを本日発表しました。

新キャラクター「サンドローネ」の登場や、新エリア「霜月」の開放、その他期間限定イベントなどの情報をお知らせいたします。

Luna VIII「帰夏！映影？千霊祭！」PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eD5sLGgH1xI ]

待望の「サンドローネ」がプレイアブルキャラクターとして実装

ファデュイ執行官第七位「サンドローネ」が、本バージョンにて★5氷元素キャラクターとしてサプライズ復帰を果たします。

険悪な雰囲気の中での初めての出会いの後、彼女は博士との激闘の中で身を挺して犠牲となり、コロンビーナと旅人の勝利を支えてくれました。今再び帰還した彼女の、その復活の背後にある真相がまもなく明らかになります。

サンドローネの復帰と同時に登場するのは、新しい氷元素と雷元素による反応「星電導」です。

一部の氷元素と雷元素キャラクターが星電導反応を起こすと、周囲のエリアが一時的に「極星フィールド」へと変化します。極星フィールドは溢れ出た氷と雷の元素力を凍結保存し、それをバフ効果へと変換します。範囲内のすべてのキャラクターの星電導反応および氷・雷元素ダメージを上昇させると同時に、敵の物理耐性をダウンさせます。

一部の既存の氷元素・雷元素キャラクターもこの範囲内で専用の強化効果を獲得できます。

★5 サンドローネ

CV：本多真梨子

◇元素：氷

◇武器：両手剣

◆ファデュイ執行官第七位「傀儡」。数理をもって万象を解析し、お茶会には決まって顔を出す優雅な淑女。

戦闘中、サンドローネは極星フィールドを通じてチーム全体の星電導反応ダメージを強化できる。

彼女は自動マシナリー「ファジオ」を指揮し、重撃のたびに星電導反応ダメージを与えつつ「演算負荷」を蓄積する。攻撃の限界に達すると、ファジオの攻撃間隔が延長される。

元素スキルを発動すると、サンドローネは極星フィールド内を機敏に移動しながら敵を射撃し、同時に演算負荷を低下させてファジオのオーバーロードを防ぐことができる。

元素爆発を発動すると敵に向けて砲火を放つ。極星フィールド内で与える「負温度エネルギー光線」のダメージは星電導反応ダメージとみなされる。

バージョン「Luna VIII」前半のイベント祈願では、サンドローネが初登場し、シトラリが復刻登場します。後半ではコロンビーナと雷電将軍が復刻登場します。

月の新エリア解放

バージョン「Luna VIII」では、宇宙船に乗ってテイワットの空を越え、月に降り立ち、広大で未知なるエリアで探索できるようになります。

神秘的な光を放つ、多くの危険が潜む月の海や、自転するテイワットを彼方に望む、宇宙に浮かぶ宇宙ステーション…

さらに、古の龍族の過去が解き明かされる時を待っている、数多くの壮大な古代遺跡など、月の上にはテイワットでは見れない景色が数多く存在します。

月の表面に満ちる神秘的な太古の力を借りて、様々な地形を自在に移動したり、重力を操ったりして、この地を探索しましょう。

また探索体験の改善として、月やテイワットのマップに階層表示機能が新たに追加され、プレイヤーが現在いる階層をリアルタイムで表示されるようになりました。

フォンテーヌでの新イベント開催

「千霊映影祭」が、フォンテーヌのウィンガレット号にて開幕します。

シャルロット、シトラリ、船と共に現れたサンドローネ、撮影班と共にその船にやってきたコロンビーナなど、おなじみの面々が一堂に会し、真夏の水上のお祭りを共に盛り上げます。

そして本イベントのストーリーは、今後もプレイできる常設ストーリーとして登場します。

今回のイベントでは、アクアリウムの運営を手伝い、お客さんを呼び込んでお祭りを盛り上げることができます。

イベントをクリアすると、★4キャラクター「シャルロット」を無料で仲間に迎えられるほか、彼女の新コスチュームも獲得できます。

また、シトラリの新コスチュームも登場し、期間中に割引価格にて販売されます。

その他にも、帰ってきたナタのダンスチャレンジイベント、幾千のメロディーの新楽章、七聖召喚の新カードなど、様々なコンテンツが盛りだくさんです。

「星々の幻境」のアップデート

今回のアップデートで、星々の幻境には夏をテーマにした新しいテーマロビーと、夏のテーマ衣装が登場します。

イベントをクリアすると、煌めく結晶やエレガントな★4衣装などの報酬を無料で獲得できます。

また、エディターに複数のアップデートや、新たな素材が実装され、よりインタラクティブなゲームプレイや、多彩なビジュアルデザインの実現が可能になります。

◆『原神』について

『原神』は基本無料のオープンワールドRPGで、プレイヤーは美しいテイワット大陸を旅していきます。プレイヤーの視点となる謎に包まれた「旅人」は、離れ離れになった兄妹を探す旅に出ます。バージョン「空月の歌」より、7つ目となる地域ナド・クライが開放されます。プレイヤーはそれぞれ違う文化や広大な地域が広がる国々をめぐり、数々のキャラクターと出会い、元素反応を駆使した戦闘技術を身につけ、テイワットの秘密を解き明かしていきます。また、クロスプラットフォームデータ保存機能とマルチプレイ機能を通じて、一人で、またはフレンドと共にPlayStation(R)5、 Xbox、 PC、 Android そして iOSなど、プラットフォームの垣根を越えて冒険の旅を続けることができます。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

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