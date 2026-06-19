持続可能な航空燃料市場規模レポート2026：6153百万米ドル到達予測、年平均成長率18.0%で拡大
持続可能な航空燃料とは
持続可能な航空燃料は、廃食用油、植物油、農業残渣、林業副産物、都市廃棄物などの再生可能資源を原料として製造される。既存航空機や燃料供給インフラとの高い互換性を持ち、航空機エンジンの大規模改修を必要とせず導入可能であることが普及拡大の大きな要因となっている。
2025年の世界の持続可能な航空燃料生産量は約200万5,600トンに達し、平均価格は1トン当たり約2,600米ドルと推定される。近年の米国関税政策や国際貿易環境の変化は、SAF原料調達やサプライチェーン構築に一定の影響を及ぼしているが、一方で各国はエネルギー安全保障と脱炭素政策を背景に、国内生産体制の整備を積極的に推進している。
航空業界のカーボンニュートラル化が世界的な重要課題となる中、持続可能な航空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）は航空輸送分野における脱炭素化の中核技術として注目を集めている。航空会社、燃料メーカー、政府機関による導入促進策が加速するなか、持続可能な航空燃料は従来ジェット燃料を代替する有力な選択肢として市場拡大を続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352740/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352740/images/bodyimage2】
図. 持続可能な航空燃料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「持続可能な航空燃料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、持続可能な航空燃料の世界市場は、2025年に5214百万米ドルと推定され、2026年には6153百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）18.0%で推移し、2032年には16611百万米ドルに拡大すると見込まれています。
持続可能な航空燃料の主要技術ルート
現在、世界の持続可能な航空燃料市場ではHEFA（Hydroprocessed Esters and Fatty Acids）プロセスが商業化の中心となっている。HEFAプロセスは廃食用油や植物油を水素化処理することで航空燃料を製造する技術であり、成熟度が高く既存設備との親和性にも優れる。
しかしながら、HEFAプロセスは原料供給量に制約があり、特に廃食用油の回収ネットワーク不足や精製コスト上昇が課題となっている。そのため業界では、より多様な原料を活用できるFT-SPK（Fischer-Tropsch合成）やATJ-SPK（Alcohol-to-Jet）への投資が急速に拡大している。
特にATJ技術はバイオエタノールやバイオブタノールを原料として利用できるため、ライフサイクル全体でのCO?削減効果が高いと評価されている。また、CO?回収技術とグリーン水素を組み合わせるPTL（Power-to-Liquid）技術は、理論上ほぼゼロエミッションを実現できる次世代型持続可能な航空燃料として期待されている。
持続可能な航空燃料の需要拡大を支える要因
航空業界におけるネットゼロ目標の設定が、持続可能な航空燃料需要を大きく押し上げている。国際航空運送協会（IATA）は2050年までの実質排出ゼロを掲げており、多くの航空会社がSAF利用率目標を設定している。
過去6か月間では、欧州連合（EU）のReFuelEU Aviation政策や米国の税額控除制度が市場拡大を後押ししており、大手航空会社による長期購入契約も相次いでいる。例えば欧州主要航空会社では、2030年までに燃料消費量の10％以上を持続可能な航空燃料へ切り替える計画が進められている。
さらに軍用航空分野においても、エネルギー安全保障と環境負荷低減を目的としてSAF採用が進みつつあり、民間航空と軍用航空の双方が市場成長を支える構造が形成されている。
持続可能な航空燃料は、廃食用油、植物油、農業残渣、林業副産物、都市廃棄物などの再生可能資源を原料として製造される。既存航空機や燃料供給インフラとの高い互換性を持ち、航空機エンジンの大規模改修を必要とせず導入可能であることが普及拡大の大きな要因となっている。
2025年の世界の持続可能な航空燃料生産量は約200万5,600トンに達し、平均価格は1トン当たり約2,600米ドルと推定される。近年の米国関税政策や国際貿易環境の変化は、SAF原料調達やサプライチェーン構築に一定の影響を及ぼしているが、一方で各国はエネルギー安全保障と脱炭素政策を背景に、国内生産体制の整備を積極的に推進している。
航空業界のカーボンニュートラル化が世界的な重要課題となる中、持続可能な航空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）は航空輸送分野における脱炭素化の中核技術として注目を集めている。航空会社、燃料メーカー、政府機関による導入促進策が加速するなか、持続可能な航空燃料は従来ジェット燃料を代替する有力な選択肢として市場拡大を続けている。
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図. 持続可能な航空燃料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「持続可能な航空燃料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、持続可能な航空燃料の世界市場は、2025年に5214百万米ドルと推定され、2026年には6153百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）18.0%で推移し、2032年には16611百万米ドルに拡大すると見込まれています。
持続可能な航空燃料の主要技術ルート
現在、世界の持続可能な航空燃料市場ではHEFA（Hydroprocessed Esters and Fatty Acids）プロセスが商業化の中心となっている。HEFAプロセスは廃食用油や植物油を水素化処理することで航空燃料を製造する技術であり、成熟度が高く既存設備との親和性にも優れる。
しかしながら、HEFAプロセスは原料供給量に制約があり、特に廃食用油の回収ネットワーク不足や精製コスト上昇が課題となっている。そのため業界では、より多様な原料を活用できるFT-SPK（Fischer-Tropsch合成）やATJ-SPK（Alcohol-to-Jet）への投資が急速に拡大している。
特にATJ技術はバイオエタノールやバイオブタノールを原料として利用できるため、ライフサイクル全体でのCO?削減効果が高いと評価されている。また、CO?回収技術とグリーン水素を組み合わせるPTL（Power-to-Liquid）技術は、理論上ほぼゼロエミッションを実現できる次世代型持続可能な航空燃料として期待されている。
持続可能な航空燃料の需要拡大を支える要因
航空業界におけるネットゼロ目標の設定が、持続可能な航空燃料需要を大きく押し上げている。国際航空運送協会（IATA）は2050年までの実質排出ゼロを掲げており、多くの航空会社がSAF利用率目標を設定している。
過去6か月間では、欧州連合（EU）のReFuelEU Aviation政策や米国の税額控除制度が市場拡大を後押ししており、大手航空会社による長期購入契約も相次いでいる。例えば欧州主要航空会社では、2030年までに燃料消費量の10％以上を持続可能な航空燃料へ切り替える計画が進められている。
さらに軍用航空分野においても、エネルギー安全保障と環境負荷低減を目的としてSAF採用が進みつつあり、民間航空と軍用航空の双方が市場成長を支える構造が形成されている。