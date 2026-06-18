【イタリアンダイニングDONA】自社製生パスタは冷製でも変わらぬ美味しさ！夏を彩る新メニュー

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、本格イタリアンをカジュアルにお楽しみいただける「イタリアンダイニングDONA」にて、夏季限定メニューを2026年6月19日（金）より販売いたします。

これから迎える本格的な夏の暑さを一気にリフレッシュさせてくれる、爽快感あふれる冷製パスタが新登場。自社製の生パスタならではの、みずみずしい弾力と格別なもちもち感。冷製に仕立てることで、つるんとした喉ごしを一層お楽しみいただけます。

夏の食卓を豊かに彩るメニューをぜひお召し上がりください。

夏のフェアメニュー

【販売期間】

2026年6月19日（金）～9月10日（木）予定

【販売店舗】

「イタリアンダイニングDONA」

店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

夏を彩る期間限定メニュー

◆まるごとトマトと生ハムのポモドーロ 1,480円（税込）～

じっくりと漬け込んだ、まるごとトマトのマリネが主役の見た目のインパクトが抜群の冷製パスタ。

ポモドーロソースは、トマトの美味しさをぎゅっと凝縮した濃厚ながらも後味すっきりの仕上がり。生ハムの繊細な塩味がトマトの旨味を極限まで引き立て、絶妙なハーモニーを奏でます。

◆フレッシュアボカドとえびのDONA特製ジェノベーゼ 1,430円（税込）～

フレッシュな国産バジルを贅沢に使用した、目にも鮮やかなグリーンが涼を呼ぶ自社製のバジルソース。「森のバター」とも呼ばれるクリーミーなアボカドがソースに絶妙に絡み合い、素材の味が重なり合うことで奥行きのある味わいを生み出します。

バジルの弾けるような清涼感と、爽やかな香りが口いっぱいに広がる一皿です。

◆いくら・うに・いかの博多明太子 1,530円（税込）～

ぴりっとした辛さが暑い夏でも食欲をそそる明太子パスタに、「いくら」「うに」「いか」と贅沢な海の恵みをトッピング。最後にふわりと鼻に抜ける爽やかな大葉の香りが、全体をすっきりと上品にまとめ上げます。

鮮やかな色合いが夏にぴったりの華やかなごちそうパスタです。

※温製でのご提供も可能です。

夏のワインフェア

夏フェアにあわせて、パスタや一品料理と相性が抜群のワインフェアを開催します。期間限定販売のアペタイザーと一緒に、リラックスしたひとときをお過ごしください。

◆お得なワインセット（下記グラスワイン1杯＋選べる前菜） 1,180円（税込）～

◆前菜単品 650円（税込）

まるごとトマトのマリネ サラダ仕立てパルミジャーノチーズかけ スモークサーモンのサラダ仕立てあさりとムール貝の白ワイン蒸したことポテトのピリ辛トマト煮込み

◆スパークリングワイン

ピノ シャルドネ スプマンテ

グラス 630円（税込）～

生産国：イタリア

味わい：やや辛口

爽やかな香り、フレッシュで心地良い酸がはじけ、食前酒としてはもちろん、魚介類などに最適のスパークリングワインです。

◆白ワイン

ヴェルディッキオ・デイ・カステッリ・ディ・イエージ・クラシコ

グラス 630円（税込）～

生産国：イタリア

味わい：辛口

フレッシュでデリケートな香り、アーモンドを思わせる辛口の味わい。

ヴェルディッキオらしい苦味がアフターに感じられます。

◆赤ワイン

ビアンキ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ

グラス 630円（税込）～

生産国：イタリア

味わい：ミディアムボディ

デリケートで心地良い香りと、やわらかいタンニンのまろやかな赤ワイン。

ミートソースのパスタやグリルしたお肉に合います。

【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【イタリアンダイニングDONA Instagram】

https://www.instagram.com/dona_official2018/

【イタリアンダイニングDONA X 】

https://twitter.com/italian_dona