蒟蒻由来素材を活用したグルテンフリー商品「NINZIAホットケーキミックス」を販売開始

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役CEO兼CRO：寄玉昌宏、以下当社）は、蒟蒻由来の高機能素材と独自のテクスチャ・エンジニアリング技術を活用した「NINZIAホットケーキミックス」の販売を開始しました。本商品は、国産米粉をベースに蒟蒻由来素材や食物繊維を配合したグルテンフリーのホットケーキミックスです。

当社は、「食の制限を超え、誰もが食べることを楽しめる世界をつくる」をミッションに掲げています。糖尿病や肥満、アレルギーなどの理由から食事に制限を抱える人々が増加するなか、健康への配慮とおいしさを両立した食品の開発に取り組んでいます。

特設ページはこちら▶︎https://store.ninzia.jp/collections/pancake-mix

開発の背景

近年、健康志向の高まりや食生活の多様化に伴い、グルテンフリー食品への関心が高まっています。一方で、「健康に配慮した商品は味や食感が物足りない」「日常的に取り入れにくい」といった課題もあります。

NIZIAは長年研究してきた蒟蒻由来素材と食感創成技術を活用し、健康への配慮と食べる楽しさの両立を目指してきました。今回発売するNINZIAホットケーキミックスは、その技術を日常的な食シーンで体験できる商品として開発されたものです。

NINZIAホットケーキミックスの特徴

1．国産米粉を使用したグルテンフリー設計

小麦粉を使用せず、国産米粉をベースに配合。グルテンフリーの食生活を実践する方にも取り入れやすい商品です。

2．蒟蒻由来素材と食物繊維を配合

蒟蒻粉とイヌリンを配合することで、毎日の食事の中で自然に食物繊維を取り入れることができます。NIZIAが培ってきた蒟蒻活用技術を生かした商品です。

3．手軽な調理

本品200gに対して水240ccを加えて混ぜるだけで調理可能です。忙しい朝食や子どものおやつ、家族での食事など、さまざまなシーンで活用いただけます。

4．素材へのこだわり

ベーキングパウダーにはアルミニウムフリーのものを使用。シンプルな原材料設計により、日常的に利用しやすい商品を目指しました。



本製品はパンケーキに加え、ワッフル、マフィン、蒸しパンなど幅広いアレンジが可能です。好みに応じてフルーツやナッツ、植物性素材などを組み合わせることで、さまざまなメニューに展開でき、日常的に取り入れやすい設計となっています。

商品概要

【商品名】

NINZIAホットケーキミックス

【原材料名】

うるち米粉（国内製造）、イヌリン、コーンフラワー、アーモンドプードル、こんにゃく粉、食塩／ベーキングパウダー（アルミニウムフリー）

【内容量】

200g

【販売価格（税込）】

・3袋入り：2,800円

・5袋入り：3,800円

・15袋入り：10,800円

【アレルゲン】

アーモンド

https://store.ninzia.jp/collections/pancake-mix

「食の制限を超える」NINZIAのテクスチャ・エンジニアリング技術

NINZIAは、日本古来の植物性食材である蒟蒻の可能性に着目し、独自の「テクスチャ・エンジニアリング技術」を研究開発しています。蒟蒻由来素材「ニンジャペースト」は、糖や脂質、動物性素材に依存せずに食品の結着・成型・食感設計を可能にする独自素材であり、アレルゲン対応食やプラントベース食品、防災食品など幅広い領域で活用が進んでいます。

同社では、「糖尿病や肥満、アレルギー等の“食の制限”を超え、誰もが食べることを楽しめる世界」の実現を目指し、日本発の食技術の社会実装とグローバル展開を進めています。

【会社概要】

会社名： 株式会社NINZIA（ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

所在地： 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

【代表者】： 代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容： 「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト： https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/