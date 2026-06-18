電通デジタル、OpenAIとdentsu Japanの戦略的連携に続き、国内ローンチパートナーとして、ChatGPTの広告の国内展開に向けたパイロット運用を開始

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、OpenAI（本拠地：アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ 代表者：CEO Sam Altman）と電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：dentsu Japan 本拠地：東京都港区 代表者：CEO 佐野 傑）の戦略的連携※に続き、国内ローンチパートナーとしてOpenAIが提供するChatGPTにおける広告の日本展開に向けたパイロット運用を開始します。これにより、クライアントはChatGPTの広告体験や新たな顧客接点の可能性を検証できるようになります。ChatGPTの回答の独立性、会話のプライバシー、ユーザーによるコントロールを前提とし、ユーザーにとって有用で自然に感じられる広告体験のあり方を検討します。

なお当社は、ChatGPTの広告の日本展開に向けたパイロット運用において、OpenAIと直接連携する限られた企業の一つです。

電通デジタルは国内ローンチパートナーとして、クライアントに対し、AIネイティブな広告体験の実現に向けて、活用方針策定や効果検証から導入・実装までを一貫して支援します。

今後も電通デジタルは、OpenAIとの取り組みを通じて、dentsu Japan各社および海外の電通グループのネットワークと密に連携し、生成AIを基点としたマーケティングプロセスの変革と高度化、および新たな広告体験の創出を目指し、クライアントの持続的な事業成長に貢献してまいります。

国内電通グループは“人間の知（=Intelligence）”と“AIの知”の掛け合わせによって、顧客や社会の成長に貢献していく独自のAI戦略「AI For Growth」を推進しています。

AI For Growthについては、以下ウェブページをご確認ください。https://www.dentsu.co.jp/labo/ai_for_growth/

※：dentsu Japan、OpenAIとの戦略的連携でAI時代のマーケティング変革を推進（2026年2月9日dentsu Japan発表）https://www.japan.dentsu.com/jp/assets/pdf/news/2026002-0209.pdf

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。