株式会社ホビージャパン(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松下 大介)からダイキャスト製1/24ダイキャスト完成品バイク模型(全長約9cm)を2026年6月11日より直営店の「ポストホビー」及び全国模型取扱店にて予約開始いたします。





詳細URL ： https://www.posthobby.com/

ホビージャパンミニカーホームページ： https://markmodels.jp/





HJB240201BD パッケージ





手のひらサイズで楽しめる、1/24スケールダイキャスト製完成品バイクです。





HJB240201BD フロント

HJB240201BD リア

HJB240201BD サイド

メーター周りのディテール

シートの質感を再現

HJB240201BD アップ





バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー 各アングル





HJB240401BD リア

HJB240401BD サイド

メーター周りのディテール





バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー 各アングル





《しげの秀一先生によるバイク漫画『バリバリ伝説』より、主人公「巨摩 郡(こま ぐん)」が駆るHonda CB750Fをモデル化！》





《作中に登場する仕様に合わせて、丸ミラーと角ミラーの2つの仕様をラインナップ。》





スタンドは可動です(1)

スタンドは可動です(2)





サイドスタンドが動きます





HJB240401BD パッケージ





原作コミックの名シーンをあしらったオリジナルパッケージ









■オリジナルパッケージ、クリアケースと専用台座が付属しますので、コレクションに最適です。

【Hobby JAPANの1/24スケール完成品バイクとは】

ダイキャスト製ミニカーブランド「HJ64」の製造、販売のノウハウを生かし、ホビージャパンでは初となる本格的なダイキャスト製ディスプレイバイクモデルです。新シリーズとして2025年より本格的に着手し、今後も続々展開予定。





【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル

バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F前期丸ミラー・後期角ミラーはホビージャパンの一度限りの限定生産モデルになります。





2. ディテールへのこだわり

綿密な実車取材と、原型のチューニングを行うことにより、実車の雰囲気を極力損なうことなく造形再現を行います。エンジン、メーター回り、ブレーキシステム、タイヤなどのディテールも再現しています。





3. ディスプレイに便利なケース付き

製品は専用のディスプレイケースに梱包されています。そのままお部屋のインテリアとして飾ることもできます。





【品番/品名】

・HJB240201BD

バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー





・HJB240401BD

バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー





発売予定 ： 2026年9月

販売料金 ： 4,290円(税込)

サイズ ： 1/24スケール(全長約9cm)

ボディ材質： ダイキャスト製 塗装済み完成品

パッケージ： (W)135mm×(D)70mm×(H)80mm

対象年齢 ： 14才以上

仕様 ： ディスプレイ用モデル

企画・製造： 株式会社ホビージャパン

取扱店一覧： https://www.markmodels.jp/distributers-retailers

URL ： https://markmodels.jp/

写真は試作品です。仕様は予告無く変更になる場合があります。





【予約方法】

・直営店「ポストホビー」にて店頭予約

・全国模型取扱店にて予約(取扱店一覧： https://www.markmodels.jp/distributers-retailers)

・ポストホビーWEBSHOP リンク(ホビージャパン直営)

HJB240201BD バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー

https://www.posthobby.com/SHOP/4981932079806.html





【バリバリ伝説について】

作者 ：しげの秀一

連載 ：1983年～1991年(週刊少年マガジン)





HJB240401BD

バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー

https://www.posthobby.com/SHOP/4981932079813.html









■会社概要

商号 ： 株式会社ホビージャパン

代表者： 代表取締役 松下 大介

所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-15-8

設立 ： 1969年9月27日

URL ： https://hobbyjapan.co.jp/