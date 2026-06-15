【新刊情報】現役司書が描く、日本十進分類法（NDC）擬人化キャラクターが小説になって登場！ 図書館が舞台の書籍『NDC男子！』6月15日（月）刊行

「ＮＤＣ男子」とは？

株式会社 岩崎書店

「NDC男子」は、NDC（日本十進分類法）の0類から9類までをイメージして擬人化されたオリジナルキャラクターです。図書館の現場に立つえんさんの「中高生の利用者に、もっと図書館の仕組みを知り、本と親しんでほしい」という想いから誕生しました。

当初は館内掲示やInstagramでの発信など、図書館のPR活動として展開していましたが、その試みが各種メディアで取り上げられると、全国の図書館関係者の間で評判に。今では全国100以上の公共図書館・学校でキャラクター利用が希望される人気プロジェクトへと成長しました。

＊＊＊

「NDC男子」は、株式会社図書館流通センター（代表取締役社長：菅野 耕一、以下「TRC」）が指定管理者として運営する「吉野川市立鴨島図書館」において、図書館スタッフのえんさんが個人で制作したキャラクターです。

書籍『NDC男子！』の見どころ

本作は、「あなたのお悩み、NDC男子が解決します！」をテーマに、図書館を訪れる人たちの多様な悩みに寄り添う心温まるストーリーです。

■ ストーリー さまざまな悩みを抱える人々が図書館を訪れ、個性豊かな「NDC男子」たちとのやりとりを通じて、自分だけの解決のヒントを見つけていきます。

■ 著者と制作体制 小説や脚本で活躍する舟崎泉美氏が執筆を担当。図書館現場を知る「えん」さんと、プロの物語が融合した一冊です。

■ 地域を彩る舞台 彼らが生み出された徳島県と、鴨島図書館のある吉野川市などの地域情報を随所に盛り込みました。地元の方は「あるある！」と共感でき、遠方の方には徳島県や吉野川市の魅力を再発見いただける内容となっています。

●もくじ・登場人物紹介本文

●書誌情報

タイトル：

ＮＤＣ男子！１.

あなたのモヤモヤ分類します！～お悩みはかもじま図書館へ～

著者： 舟崎泉美（作）／えん（絵）

出版社：岩崎書店

配本日： 2026年6月15日（月）

定価： 本体1,600円＋税

ISBN： 978-4-265-81185-4

仕様： 四六判／232頁／ソフトカバー

商品紹介ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10168767.html

●「NDC男子！」のキャラクター画像使用についてのガイドライン

https://www.iwasakishoten.co.jp/special/contents/ndcip/