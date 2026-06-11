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立命館大学大学院にて応用行動分析の出前授業を実施
全員が「理解が深まった」と回答、約8割が意識変化を実感
障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、2026年5月29日に立命館大学大学院の学生を対象に、障害者雇用支援の現場で活用している支援技術に関する出前授業を実施しました。本授業では、当社が現場で実践している応用行動分析（ABA）を中心とした科学的アプローチや、それをもとに開発された支援ツール・仕組みについて講義を行い、障害者の働く環境や企業支援のあり方について理解を深める機会を提供しました。
授業の概要
授業では、単なる制度や理念の紹介にとどまらず、当社が現場で実際に活用している支援技術を具体的に紹介しました。
特に、以下の内容を中心に解説しました。
・応用行動分析（ABA）に基づく行動理解と環境調整の考え方
・業務習得を支援するスモールステップ設計（レベル別トレーニング）
・BTPチェックシートによる行動評価とトレーニングプロセス
・セルフモニタリングなど、主体的な行動変容を促す仕組み
・実際の業務（コーヒーのハンドピック）における支援技術の具体活用
これらは、障害者本人だけでなく、企業や支援機関を含めた「社会全体で支援を実現する」という当社の考え方に基づいて設計されています。
支援技術の特徴
当社では、CBSヒューマンサポート研究所を中心に、応用行動分析（ABA：Applied Behavior Analysis）をはじめ、ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）やRFT（関係フレーム理論）などの知見に基づき、支援技術の開発・提供を行っています。
また、アセスメントツールや支援システム（SAPLI、Enable360 など）も活用しながら、実践的な支援を展開しています。 これらの技術を組み合わせることで、行動の背景にある要因を分析し、望ましい行動の定着を支援する実践的な仕組みを構築しています。
参加者のアンケート結果
■理解・満足度
・「授業内容は理解しやすかった」
→ 100％が肯定的回答（「非常にそう思う」または「ややそう思う」）
・「授業全体に満足している」
→ 83％が「非常にそう思う」と回答
■認識・意識の変化
・「考え方に変化があった」
→ 約83％が肯定的回答
・「社会課題として重要性を感じた」
→ 100％が肯定的回答
■参加者の声（抜粋）
「企業の実践として具体的に理解できた」
「BYSNの拠点を見学したい」
「関心があるのでぜひ採用情報を知りたい」
取り組みの意義
本取り組みは、応用行動分析という学術的知見を、障害者の働く場づくりという実社会の課題と結びつけて学ぶ機会として実施したものです。
アンケート結果からは、参加学生の多くが「理解の深化」だけでなく、「考え方の変化」や「社会課題への関心の高まり」を実感していることが明らかになりました。 これは、知識の習得にとどまらず、将来の進路選択や社会との関わり方にまで影響を与える学びが提供できたことを示しており、大学教育と社会実装をつなぐ取り組みとして大きな意義があると考えています。
今後について
スタートラインは、今後も大学との連携を強化し、実践知と現場の経験を掛け合わせた学びの機会を提供してまいります。
また、本取り組みを通じて生まれた関心や行動意向を一過性のものとせず、インターンシップや見学、情報提供などを通じて継続的な接点へとつなげていきます。
今後も、障害者の働く場づくりに関わる人材の社会への人材輩出と、その担い手を育てていくことを通じて、「誰もが自分らしく生きる社会」の実現に貢献してまいります。
株式会社スタートライン
スタートラインは、2009年創業の障害者雇用支援企業です。採用から定着までを一体で支援する独自モデルを構築し、障害者の「働く」を支援しています。
応用行動分析（ABA）や文脈的行動科学（CBS）、第三世代の認知行動療法（ACT）に基づいた支援技術を軸に、個別特性に応じた環境設計と関わり方を実装。
雇用の機会創出にとどまらず、組織や地域との関係性まで含めた持続的な働き方を実現しています。
一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。
代表取締役社長：西村 賢治（にしむら けんじ）
本社所在地：東京都三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパークビル1号館
設立：2009年12月
事業内容：障害者雇用支援事業（採用支援、定着支援、コンサルティング、環境設計 等）、障害福祉事業
株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：477A）
HP：https://start-line.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社スタートライン クリエイティブ・ブランディング広報 藤野祐輝
MAIL publicrelations@start-line.jp
TEL 050-5893-8926 MOBILE 090-9830-9827
障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、2026年5月29日に立命館大学大学院の学生を対象に、障害者雇用支援の現場で活用している支援技術に関する出前授業を実施しました。本授業では、当社が現場で実践している応用行動分析（ABA）を中心とした科学的アプローチや、それをもとに開発された支援ツール・仕組みについて講義を行い、障害者の働く環境や企業支援のあり方について理解を深める機会を提供しました。
授業の概要
授業では、単なる制度や理念の紹介にとどまらず、当社が現場で実際に活用している支援技術を具体的に紹介しました。
特に、以下の内容を中心に解説しました。
・応用行動分析（ABA）に基づく行動理解と環境調整の考え方
・業務習得を支援するスモールステップ設計（レベル別トレーニング）
・BTPチェックシートによる行動評価とトレーニングプロセス
・セルフモニタリングなど、主体的な行動変容を促す仕組み
・実際の業務（コーヒーのハンドピック）における支援技術の具体活用
これらは、障害者本人だけでなく、企業や支援機関を含めた「社会全体で支援を実現する」という当社の考え方に基づいて設計されています。
支援技術の特徴
当社では、CBSヒューマンサポート研究所を中心に、応用行動分析（ABA：Applied Behavior Analysis）をはじめ、ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）やRFT（関係フレーム理論）などの知見に基づき、支援技術の開発・提供を行っています。
また、アセスメントツールや支援システム（SAPLI、Enable360 など）も活用しながら、実践的な支援を展開しています。 これらの技術を組み合わせることで、行動の背景にある要因を分析し、望ましい行動の定着を支援する実践的な仕組みを構築しています。
参加者のアンケート結果
■理解・満足度
・「授業内容は理解しやすかった」
→ 100％が肯定的回答（「非常にそう思う」または「ややそう思う」）
・「授業全体に満足している」
→ 83％が「非常にそう思う」と回答
■認識・意識の変化
・「考え方に変化があった」
→ 約83％が肯定的回答
・「社会課題として重要性を感じた」
→ 100％が肯定的回答
■参加者の声（抜粋）
「企業の実践として具体的に理解できた」
「BYSNの拠点を見学したい」
「関心があるのでぜひ採用情報を知りたい」
取り組みの意義
本取り組みは、応用行動分析という学術的知見を、障害者の働く場づくりという実社会の課題と結びつけて学ぶ機会として実施したものです。
アンケート結果からは、参加学生の多くが「理解の深化」だけでなく、「考え方の変化」や「社会課題への関心の高まり」を実感していることが明らかになりました。 これは、知識の習得にとどまらず、将来の進路選択や社会との関わり方にまで影響を与える学びが提供できたことを示しており、大学教育と社会実装をつなぐ取り組みとして大きな意義があると考えています。
今後について
スタートラインは、今後も大学との連携を強化し、実践知と現場の経験を掛け合わせた学びの機会を提供してまいります。
また、本取り組みを通じて生まれた関心や行動意向を一過性のものとせず、インターンシップや見学、情報提供などを通じて継続的な接点へとつなげていきます。
今後も、障害者の働く場づくりに関わる人材の社会への人材輩出と、その担い手を育てていくことを通じて、「誰もが自分らしく生きる社会」の実現に貢献してまいります。
株式会社スタートライン
スタートラインは、2009年創業の障害者雇用支援企業です。採用から定着までを一体で支援する独自モデルを構築し、障害者の「働く」を支援しています。
応用行動分析（ABA）や文脈的行動科学（CBS）、第三世代の認知行動療法（ACT）に基づいた支援技術を軸に、個別特性に応じた環境設計と関わり方を実装。
雇用の機会創出にとどまらず、組織や地域との関係性まで含めた持続的な働き方を実現しています。
一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。
代表取締役社長：西村 賢治（にしむら けんじ）
本社所在地：東京都三鷹市上連雀1-12-17 三鷹ビジネスパークビル1号館
設立：2009年12月
事業内容：障害者雇用支援事業（採用支援、定着支援、コンサルティング、環境設計 等）、障害福祉事業
株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：477A）
HP：https://start-line.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社スタートライン クリエイティブ・ブランディング広報 藤野祐輝
MAIL publicrelations@start-line.jp
TEL 050-5893-8926 MOBILE 090-9830-9827