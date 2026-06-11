台湾から世界へ、カバランが世界のウイスキー史に新たなページを刻む

台北、2026年6月11日 /PRNewswire/ -- カバランウイスキーは、金メダル1,000個という節目を達成しました。これは、台湾で初めて新酒が蒸溜されてから20年を迎える記念すべき年に達成されたものです。



Kavalan、金メダル1,000個の節目を達成：最も受賞歴のあるウイスキーを発表



しかし、その「最も受賞歴のある銘柄（Most Awarded Expression）」は、おそらく最も派手な製品ではないかもしれません。深い表現力を持ち、バニラ、ココナッツ、キャラメル、トーストしたオーク由来のスパイスの香りを届けます。

金車グループ会長のリー・ユーディン氏は、次のように述べています。

「1,000個のメダルの裏側には、長年にわたり最も高い評価を受けてきたウイスキーを明らかにする、魅力的な情報の宝庫があります。優勝銘柄（winner）は皆さまを驚かせるかもしれません。しかし、最も多くの賞を受賞したのはSolist ex-Bourbon Caskでした。IWSCの審査員からは98～100点という満点に近い評価を獲得しており、その際立った深みとエレガンスが高く評価されています。続いて、Solist Vinho Barrique、Solist Oloroso Sherryが2位、3位となりました。」

カバランは、20年前に誕生した比較的新しいカテゴリーである「ワールド・ウイスキー（World Whisky）」を代表するブランドの一つとして広く認められています。

台湾の蒸溜所としての成功は、その独自のウイスキー造りに根ざしています。亜熱帯気候を活用して熟成を加速させながら、樽（カスク）の管理を精密に行うことで、トロピカルフルーツの特徴が際立つ、リッチで奥行きのあるハウススタイルを生み出しています。年間生産能力1,000万本を誇るカバランは、現在、世界最大級のシングルモルトウイスキー蒸溜所の一つとなっています。

世界で最も権威のあるコンペティションにおける継続的な成功は、最高水準での一貫性を示しており、過去5年間の年間平均受賞数は100件を超えています。カバランのウイスキーは、International Spirits Challenge、International Wine & Spirit Competition、World Whiskies Awards、San Francisco World Spirits Competition、International Whisky Competition、Beverage Testing Institute、World Whisky Masters、Tokyo Whisky & Spirits Competitionなど、世界有数のコンペティションで高い評価を受けています。

また、業界への貢献が認められ、金車グループ創業者のTT Lee氏と、会長のリー・ユーディン氏は、2018年にWorld Whiskies Awards Hall of Fame入りを果たしました。

カスクストレングスを超えて：カバランのポートフォリオ全体における卓越性

金メダル総数のうち、約58％はカスクストレングス銘柄によるもので、42％はノンカスクストレングス製品によるものです。カバランのカスクストレングス原酒は蒸溜所の卓越した樽管理技術を示していますが、今回の結果は、ポートフォリオ全体を通じた一貫した品質の高さを示すものでもあります。

この継続的な成果により、カバランはわずか11年間で「World's Best Whisky」のタイトルを10回獲得しています。

受賞歴のあるウイスキーだけでなく、カバランは蒸溜所体験においても国際的な評価を獲得しており、来場者エンゲージメント、ブランドストーリーテリング、イノベーション、サステナビリティなどの分野で40以上のトロフィーを受賞しています。これらの実績は、ウイスキーそのものにとどまらない、卓越性への総合的な取り組みを反映しています。

台湾から世界へ。カバランは、ウイスキーの可能性がこれまで考えられていた以上に大きいことを示し続けています。台湾から世界へ、カバランはウイスキーの可能性がこれまで考えられていたよりもはるかに大きいことを示し続けています。

カバランウイスキーについて

宜蘭県にあるカバラン蒸溜所は、2005年以来、台湾におけるシングルモルトウイスキー造りの先駆者として、その技術を発展させてきました。高温多湿な環境で熟成される当社のウイスキーは、雪山の清らかな雪解け水を源とし、海風と山風によってさらに風味が磨かれています。これらの条件が相まって、Kavalanならではのクリーミーな味わいが生まれます。

宜蘭県の旧名を冠した当蒸溜所は、親会社である金車グループの45年以上にわたる飲料製造の歴史に支えられています。私たちは、業界で最も競争の激しいコンペティションにおいて、金賞以上の賞を1,000件獲得しています。

お問い合わせ先：

Kaitlyn Tsai

kaitlyn@kingcar.com.tw

Wendy Wang

wendywa@kingcar.com.tw

（日本語リリース：クライアント提供）

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