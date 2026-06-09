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【牛角×ハッピーターン周年コラボ】売れすぎにつき緊急決定！３日間限定で200％パウダァァァ!! 追加交渉の末、“ハッピー増量”を実現〜「焼肉専用パウダー」が2倍量となるキャンペーンを実施〜
焼肉全3商品が対象、2026年6月10日（水）〜6月12日（金）の3日間限定
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、亀田製菓株式会社の人気商品「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューが累計8万食を突破したことを記念し、2026年6月10日（水）から6月12日（金）までの3日間限定で「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の200％量でご提供いたします。
本コラボメニューでは、「ハッピーターン」の特長である“甘じょっぱさ”を、牛角ならではの焼肉体験として再現しています。味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりのメニューです。
期間中は、「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の2倍量でご提供。対象となるのは「ハッピー豚カルビ」「ハッピートロ」「ハッピーチキン」の3商品。増量された“追いパウダー”を焼いたお肉にたっぷりとかけることで“甘じょっぱさ”がより際立ち、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない” クセになる焼肉体験をお楽しみいただけます。
牛角ならではの“かけて、つけて、Wでしあわせ！”な焼肉体験を、この機会にぜひご体験ください。
■【牛角×ハッピーターン】増量キャンペーン詳細
実施期間：2026年6月10日（水）〜2026年6月12日（金） ※無くなり次第終了
実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
実施内容：期間中に提供する対象メニューに付属する「牛角オリジナルパウダー〜ハッピーターン味〜」を2倍量で提供
対象商品：ハッピートロ / ハッピー豚カルビ / ハッピーチキン
※ハーフサイズ、食べ放題も対象 ※牛角アイス〜ハッピーターン味は対象外
■【牛角×ハッピーターン】商品詳細
販売期間：2026年5月25日（月）〜2026年7月5日（日） ※無くなり次第終了
実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
内容 ：下記メニューは食べ放題の「全コース」でお楽しみいただけます！
※亀田製菓株式会社監修のもと、ハッピーターンの味わいを再現しております。
【ハッピー豚カルビ】
480円/税込528円（ハーフ 280円/税込308円）
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」の甘じょっぱさが、豚カルビの旨味と絶妙にマッチ。
【ハッピートロ】
580円/税込638円（ハーフ 350円/税込385円）
まるでハッピーターン？ピートロの脂の甘みとサクサク食感で、ヤミツキになる組み合わせ。
【ハッピーチキン】
480円/税込528円（ハーフ 280円/税込308円）
愛されチキンが誕生！ジューシーでクセのない鶏ももで、みんなが笑顔になる味わいに。
【牛角アイス〜ハッピーターン味〜】
290円/税込319円
牛角の看板デザート「牛角アイス」を“甘じょっぱデザート”にアレンジ。
■【牛角×ハッピーターン】商品開発のこだわり
「ハッピーターン」の“甘じょっぱくてとまらない味わい”を、牛角のメニューでどのように表現をするかという点に軸を置いて開発を行いました。牛角で使用している“すべての肉”で試作をし、たどり着いたのが、今回のラインアップと“食べ方”です。肉の種類と部位ごとの味の特長や、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味の調整を行いました。
また、肉を口に頬張った際に、より「ハッピーターン」ならではの“甘じょっぱさ”を感じられるように、焼いたお肉にパウダーを“かけて”楽しむ仕様としました。
■ハッピーターンブランドは、2026年で誕生から50周年
1976年、世の中が少し暗く、元気が足りなかった時代に、
「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）」ようにと願いを込めてハッピーターンは生まれました。
あれから50年。
これまでも、そしてこれからも、「生活者に幸せ（ハッピー）がやってくる（ターン）」ことを願い、
ハッピーな体験を生み出し続けます。
（ ハッピーターン50周年記念サイト より：https://www.happyturn.com/50th/）
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、亀田製菓株式会社の人気商品「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューが累計8万食を突破したことを記念し、2026年6月10日（水）から6月12日（金）までの3日間限定で「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の200％量でご提供いたします。
本コラボメニューでは、「ハッピーターン」の特長である“甘じょっぱさ”を、牛角ならではの焼肉体験として再現しています。味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を“かけて、つけて”楽しむ、遊び心たっぷりのメニューです。
期間中は、「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の2倍量でご提供。対象となるのは「ハッピー豚カルビ」「ハッピートロ」「ハッピーチキン」の3商品。増量された“追いパウダー”を焼いたお肉にたっぷりとかけることで“甘じょっぱさ”がより際立ち、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、“甘じょっぱくて止まらない” クセになる焼肉体験をお楽しみいただけます。
牛角ならではの“かけて、つけて、Wでしあわせ！”な焼肉体験を、この機会にぜひご体験ください。
■【牛角×ハッピーターン】増量キャンペーン詳細
実施期間：2026年6月10日（水）〜2026年6月12日（金） ※無くなり次第終了
実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
実施内容：期間中に提供する対象メニューに付属する「牛角オリジナルパウダー〜ハッピーターン味〜」を2倍量で提供
対象商品：ハッピートロ / ハッピー豚カルビ / ハッピーチキン
※ハーフサイズ、食べ放題も対象 ※牛角アイス〜ハッピーターン味は対象外
■【牛角×ハッピーターン】商品詳細
販売期間：2026年5月25日（月）〜2026年7月5日（日） ※無くなり次第終了
実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
内容 ：下記メニューは食べ放題の「全コース」でお楽しみいただけます！
※亀田製菓株式会社監修のもと、ハッピーターンの味わいを再現しております。
【ハッピー豚カルビ】
480円/税込528円（ハーフ 280円/税込308円）
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」の甘じょっぱさが、豚カルビの旨味と絶妙にマッチ。
【ハッピートロ】
580円/税込638円（ハーフ 350円/税込385円）
まるでハッピーターン？ピートロの脂の甘みとサクサク食感で、ヤミツキになる組み合わせ。
【ハッピーチキン】
480円/税込528円（ハーフ 280円/税込308円）
愛されチキンが誕生！ジューシーでクセのない鶏ももで、みんなが笑顔になる味わいに。
【牛角アイス〜ハッピーターン味〜】
290円/税込319円
牛角の看板デザート「牛角アイス」を“甘じょっぱデザート”にアレンジ。
■【牛角×ハッピーターン】商品開発のこだわり
「ハッピーターン」の“甘じょっぱくてとまらない味わい”を、牛角のメニューでどのように表現をするかという点に軸を置いて開発を行いました。牛角で使用している“すべての肉”で試作をし、たどり着いたのが、今回のラインアップと“食べ方”です。肉の種類と部位ごとの味の特長や、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味の調整を行いました。
また、肉を口に頬張った際に、より「ハッピーターン」ならではの“甘じょっぱさ”を感じられるように、焼いたお肉にパウダーを“かけて”楽しむ仕様としました。
■ハッピーターンブランドは、2026年で誕生から50周年
1976年、世の中が少し暗く、元気が足りなかった時代に、
「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）」ようにと願いを込めてハッピーターンは生まれました。
あれから50年。
これまでも、そしてこれからも、「生活者に幸せ（ハッピー）がやってくる（ターン）」ことを願い、
ハッピーな体験を生み出し続けます。
（ ハッピーターン50周年記念サイト より：https://www.happyturn.com/50th/）
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200