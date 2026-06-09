志摩スペイン村は、新アトラクション「アレハンドロの魔法のスプレー」を2026年7月4日（土）にオープンします。本アトラクション登場を記念し、テーマパークとホテルでは、アトラクションの世界観を楽しめるグルメ、グッズ、宿泊プランの販売などを展開します。

本アトラクションは、オオカミがモチーフのキャラクター「アレハンドロ」の魔法をテーマにした、小さなお子さまから大人まで楽しめる屋内型の常設ライドアトラクションです。

魔法使いの末裔であるアレハンドロは自身が開発した、何でもアベコベになってしまう魔法薬「アベコベーラ」をみんなに自慢しようと、ゲストを屋敷へ招待します。ゲストは不思議な乗り物「魔法のソファー」に乗り、アレハンドロ特製の魔法薬が入ったスプレーを手にして、ワクワクするマジカルな世界へ出発します。

＜アトラクション概要＞

【実施期間】 2026年7月4日（土）～

【所要時間】 約5分

【乗車定員】 1台最大3人

※本アトラクションはアサヒビール株式会社の提供です。





〇世界観・楽しみ方

アレハンドロは開発した魔法薬「アベコベ―ラ」を使って一儲けしようとしますが、なんとアクシデントが起こり、世界がアレハンドロ化してしまうという大変な事態に！ゲストたちはアベコベ魔法を使って、無事に世界を救うことができるでしょうか？！ゲスト自身が魔法スプレーを使って実際に魔法体験を楽しめ、その結果によってストーリーの結末が変わるのもポイントです。

〇施設画像（イメージ）

【不思議な乗り物「魔法のソファー」乗車の様子】





【アレハンドロ特製の魔法薬が入ったスプレー】





【ゲストを屋敷に招待し魔法薬を自慢するアレハンドロ】





【乗車中の様子】





〇アトラクション登場記念

新アトラクションのオープンを記念し、アレハンドロをテーマにしたグルメやグッズ、展示などを7月4日（土）から展開します。

ふわふわやさしい食感のかき氷「ふわっとアレハンドロ」や、アレハンドロになりきれる魔法使いの帽子、しっぽ風のキーチェーン、アトラクションに登場するスプレーを模した光るグッズなどを販売。そのほかアレハンドロの魅力を知ることができるパネル展示なども登場します。

さらに、ホテル志摩スペイン村では、アレハンドロをデザインしたオリジナルグッズ（カラーチェンジタンブラー、アレハンドロぬいぐるみ、シール）付きの宿泊プランを販売します。





【かき氷「ふわっとアレハンドロ」】





【アレハンドロの帽子】





【スプレーを模した光るグッズ】





【アレハンドロのグッズ各種】





【宿泊プラン オリジナルグッズ】









＜参考＞

■開催中のイベント

アレハンドロが主役のリアル謎解きゲーム「アレハンドロと終わらないフィエスタからの脱出」

謎解きキットとスマートフォンを手に園内を巡り、異国情緒あふれる景観に隠された様々な謎を解いていきます。謎解き好きの方はもちろん、はじめての方やお子さま連れのご家族にもご好評いただいています。魔法使いの末裔であるアレハンドロと協力して、すべての謎を解き明かし、不思議な力によって同じ一日が繰り返される“終わらないフィエスタ（お祭り）”から抜け出しましょう！





【実施期間】2月14日（土）～2027年1月11日（月・祝）

※5月9日（土）、5月10日（日）、6月29日（月）～7月3日（金）は除く





【参加費】1,700円（謎解きキット代含む）





【キット内容】謎解き冊子、ノベルティ（A4クリアファイルバッグ）





【販売場所】テーマパーク内スーベニアショップ「アスタ ラ ビスタ」

ホテル志摩スペイン村スーベニアショップ「シエスタ」





【所要時間】2～3時間





【備考】

・小学生以下のお子さまは、保護者の方と一緒にご参加ください。

・本イベントでは、ご自身のスマートフォンが必要となります。





※画像はイメージです。※表示金額は税込みです。

※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合がございます。