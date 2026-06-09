株式会社ローソン（本社：東京都品川区）は、全国81店舗で展開する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」にて、2026年6月9日（火）より『水出しコーヒー』（税込320円）を発売します。 エルサルバドルのグロリア農園で栽培された、スペシャルティコーヒー市場で人気の品種「パカマラ」使用のブレンドを採用。それを店舗で8時間かけて水でじっくり抽出した本格的な水出しコーヒーに仕上げました。苦みや渋みが少なくやわらかな口当たりと、オレンジを思わせる甘みと爽やかな酸味、すっきりとした後味が特徴の、暑い季節にぴったりの一杯です。 「MACHI café＋」サイト： https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

スペシャルティコーヒー市場で人気の大粒品種「パカマラ」を使用

近年、コーヒー市場では生産地や品種、精選方法にこだわった“スペシャルティコーヒー”への関心が高まっています。 一方で、夏場には気温上昇に伴い、すっきりとした味わいのアイスコーヒー需要も拡大しています。 こうした市場環境を背景に、「MACHI café＋」では今年、エルサルバドルのグロリア農園で栽培された「パカマラ」を使用したブ レンドを採用しました。ミネラル豊富な土壌と程よい降水量に加え、標高の高さという理想的な環境で栽培された「パカマラ」は、 しっかりとしたボディとなめらかな味わい、ジューシーな酸味が特徴です。 各店舗で8時間かけて水でじっくり抽出する本格的な水出しコーヒーです。

コーヒー豆の甘味を引き出す「レッドハニー」製法

今年採用した「パカマラ」は、大粒で豊かな風味を持つことで知られる、個性的な品種です。 さらに、コーヒーチェリーの種子を覆う甘い粘質（ミューシレージ）を適度に残した状態で乾燥させる「レッドハニー」製法で精選された豆を使用しています。この製法により、やさしい甘みとボディが引き出され、水出しコーヒーならではの透明感のある味わいを実現しました。 苦みや渋みが少なくやわらかな口当たりと、オレンジを思わせる甘みと爽やかな酸味、すっきりとした後味が特徴の一杯。 暑い日にゴクゴク飲める、クリアで爽やかな味わいです。

商品概要

商品名 ：水出しコーヒー 税込価格：320円（税込） 発売日 ：2026年6月9日（火） 販売店舗：全国のMACHI café＋導入店舗（81店舗）

開発担当者コメント

今年も水出しコーヒーの季節がやってきました。 今年はエルサルバドルのグロリア農園のコーヒーを使用したブレンドを採用しています。 特徴は、大粒で希少な品種「パカマラ」をレッドハニー製法で精選していることです。 この製法によって引き出される甘みとボディを活かしながら、水でじっくり抽出することで、苦みや渋みの少ない味わいに仕上がっています。 やわらかな口当たりとすっきりとした後味が特徴で、暑い日に何杯でも飲みたくなるような爽やかな一杯です。ぜひ今年の夏のお供としてお楽しみください。

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは2022年9月より、店内厨房スペースを活用し、店内で注文ごとに一杯ずつ手作りする「MACHI café＋」を展開しています。「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まったサービスで、“あなたに会いに来た”“あなたから買いたい”と思っていただける関係づくりを目指しています。 サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度※を設け、「リーダークルー」「ファンタジスタ」として認定。スタッフの育成とモチベーション向上にもつなげています。 毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけ、生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時12～15種類をラインナップしています。

※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。