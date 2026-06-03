SI Group¡¢¼¡¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¼èÄùÌò²ñ¤òÈ¯É½

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¡¦Jan Trnka-Amrhein»á¡¢American Industrial Partners¤ÎCredit OpportunitiesÉôÌç¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤ÏEnviva Biomass¤ª¤è¤ÓApex Tool Group¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦David Bradley»á¡¢SI Group¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡£Ecovyst¤ª¤è¤ÓSouth Texas Truck Centers¤Î¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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