不動産資格「土地活用プランナー」を運営する公益社団法人東京共同住宅協会(所在地：東京都渋谷区、会長：谷崎 憲一)は、2026年9月開催試験の申込受付を、2026年6月1日より開始します。 近年、相続対策や遊休地活用、賃貸経営、資産承継などを取り巻く環境が大きく変化する中、土地所有者に対して適切な活用提案を行える専門人材への需要が高まっています。土地活用プランナー資格は、不動産業界をはじめ、金融機関、建設会社、士業など幅広い分野で活躍する方々の知識向上と提案力強化を支援する資格として注目されています。 「土地活用プランナー認定試験申し込みページ」 https://tochikatsuyou.jp/shiken-sentaku/

土地活用プランナーとは？

土地活用プランナーは、内閣府から公益認定を受けている公益社団法人東京共同住宅協会が運営する「土地活用の専門資格」です。 本資格では、単なる知識の習得にとどまらず、土地オーナーの資産価値向上や地域活性化につながる提案力を身につけることを目的としています。 土地活用の専門家であることを、「資格」という形で証明できる強みがあり、土地オーナー様と関わる機会の多い不動産業界、建築業界の方々を中心に受験されています。

資格取得のメリット

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=w4PIMc2cRyY

・土地活用に関する体系的な知識を習得できる ・土地オーナーへの提案力向上につながる ・不動産・建設・金融・相続関連業務に活用できる ・顧客からの信頼性向上に役立つ ・キャリアアップや専門性の証明となる

試験概要

【試験実施期間】2026年9月5日（土）～2026年9月27日（日） 【試験受付期間】2026年6月1日（月）～2026年9月24日（木） 【受験料】9,900円（税込） 【試験時間】60分 【受験方式】CBT試験

＜試験申込＞

（１）土地活用プランナー受験者専用サイトにアクセス https://cbt-s.com/examinee/examination/tojukyo.html （２）「マイページアカウントＩＤ新規作成」からアカウントＩＤを作成。 （３）「受験者マイページログイン」からマイページにログインして「ＣＢＴ申込」を選択し必要事項を入力。

＜テキスト申込＞

試験運営団体の発行する公式テキスト https://www.tojukyo.org/?pid=85812371 価格：7,700円（税込） ～上・中・下巻 3冊セット～

＜試験対策講座申込＞

合格率90％の実績を誇るLEC東京リーガルマインドの試験対策講座（通信講座） https://lpe-jp.com/tojukyo/ 協会が発刊する公式テキストを使用し、短時間で試験合格に必要な知識を習得することができます。また、土地活用プランナー認定試験への対策に加え、土地活用に関する幅広い知識（法務、税務、マーケティング、プランニング、事業収支計画、権利調整など）を習得することができます。直近実施試験では、通信講座受講生の90％以上が合格しており、試験対策としての高い効果が実証されています。

法人概要

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会 代表者 ： 会長 谷崎 憲一 所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ 設立 ： 1969年12月 事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等 URL ： https://tojukyo.net/