¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG¤¬ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï·èÄê¡ª
2025Ç¯12·î5Æü³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥ó¥é¥Ó¥Ã¥È
¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¡Ù¥«¥é¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG¤¬ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï·èÄê¡ªº£¤¹¤°»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤Æ¥²ー¥à³«»Ï»þ¤Ë»È¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤òÀè¼è¤ê¤·¤è¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥ó¥é¥Ó¥Ã¥È¤ÏPC¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¸ø³«¤ËÈ¼¤¤¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾Àè¼è¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»öÁ°ÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¡Ú»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://genshin-eoc.moonrabi.jp/event/pre-regist/
¡ü¹Âç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤ØÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ªËÜºî¤Ï2013Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç12Ç¯´ÖÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þ½¤¡¢ºþ¿·¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·µ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Éð´ï¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥ìー¥¶ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤·¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÉð´ï¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉð´ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃç´Ö¡Ö¸¸¿À¡×¤È¤È¤â¤Ë¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤ò·è¤á¤è¤¦¡ªÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾Àè¼è¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¥àー¥ó¥é¥Ó¥Ã¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤â»öÁ°ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥à³«»Ï¸å¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥µー¥Ó¥¹³«»ÏµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¡Ú¾Î¹æ¡Û¤²¤ó¤¨¤³1´üÀ¸¡×¤ä¡Ö¥µー¥Ó¥¹³«»ÏµÇ°¡¦¥Ú¥Ã¥È¥é¥ó¥À¥àBOX¡ú¡×¤Ê¤É¡¢ËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¡§¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPGÂÐ±þ´Ä¶¡§PC¡ÊWindows¡Ë³«È¯²ñ¼Ò¡§X-LEGEND Entertainment Corp.²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇäÀ©)
¢¡¸ø¼°¾ðÊó¸ø¼°X¡§https://x.com/geneco_PR¸ø¼°Discord¡§https://discord.gg/tSrGbYKsmN
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§© 2020 - 2025MoonRabbit Corporation.© 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.