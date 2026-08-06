世界で人気・子ザルのパンチくん、サル山が観覧不可に 市川市動植物園が9月の観覧制限期間を発表【詳細あり】
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている市川市動植物園が5日、公式Xを更新。「サル山観覧制限についてのお知らせ」と題し、パンチが過ごしているサル山において、日除け設備などを整備する工事を実施すると発表した。
【動画】「活発な男の子」閉園後に忙しなく動き回る“わちゃわちゃ”なパンチくん
同園によると、日除け設備の設置に伴い、9月の一部期間で来園者の立ち入りや観覧が制限されることになったという。工事はサルたちの飼育環境改善を目的としたものと説明している。
なお、工事の進捗状況によっては、観覧不可の期間が変更となる場合がある。同園は「情報は随時更新いたします」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「サル山が快適になるのは嬉しいですね」「進化したサル山に会えるの楽しみ」「見分けが付かなくなるかもと、寂しさもあります」「どんな日除けになるんだろなぁ」などと、設備の完成を楽しみにする声が寄せられていた。
【観覧できない期間】
9月1日（火）から9月18日（金）まで、サル山の観覧が終日不可
※台風などの理由により工事が延長となった場合、観覧できない期間が延長される可能性がある
※期間の変更がある場合は、同園のホームページおよび公式Xにて案内がある
【動画】「活発な男の子」閉園後に忙しなく動き回る“わちゃわちゃ”なパンチくん
同園によると、日除け設備の設置に伴い、9月の一部期間で来園者の立ち入りや観覧が制限されることになったという。工事はサルたちの飼育環境改善を目的としたものと説明している。
この投稿に、ファンからは「サル山が快適になるのは嬉しいですね」「進化したサル山に会えるの楽しみ」「見分けが付かなくなるかもと、寂しさもあります」「どんな日除けになるんだろなぁ」などと、設備の完成を楽しみにする声が寄せられていた。
【観覧できない期間】
9月1日（火）から9月18日（金）まで、サル山の観覧が終日不可
※台風などの理由により工事が延長となった場合、観覧できない期間が延長される可能性がある
※期間の変更がある場合は、同園のホームページおよび公式Xにて案内がある