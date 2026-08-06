◇ナ・リーグ カブス 7―6 ドジャース（2026年8月5日 シカゴ）

カブスが本拠でドジャースを7―6で破り、3連戦3連勝を飾った。この日は「1番・DH」で先発した「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（24）が1回裏に先頭打者で25号ソロ、2回に適時二塁打、4回に26号2ランと2発3安打4打点の大暴れ。同じく先頭打者本塁打など2本塁打をマークしたドジャースの大谷翔平投手（32）とのMVP争い激化を予感させた。

大谷が先頭打者本塁打を打てばPCAが打ち返し、PCAが2本目を放てば大谷も打つ。ナ・リーグMVP争いにふさわしい2人の競演だった。最近、対戦チームの放送局からのインタビューが増えていると指摘されたクローアームストロングは「薬物検査みたいなものだよ。そういう対象になるということは、たぶん良いプレーができている証拠なんだろうね」と笑い、3連勝を「どんな相手であってもスイープするのは本当に難しい。特に3戦目というのは、いつも一番勝つのが難しい試合になる。だから今日、今永（昇太）が先発してあれだけ素晴らしい投球をしてくれたことには本当に感謝している」と表現。「以前の対戦では1勝しかできなかった相手だから、こうしてやり返せたシリーズになったのも良かった。それに今季の成績やナ・リーグ内での戦いを考えても、ナ・リーグの強豪をスイープできたのは大きい。彼らは本当に素晴らしいチームだし、対戦していて楽しい相手だよ」と胸を張った。

大谷との2発競演については「試合に勝とうとしている最中は、正直そこまで考えないよ」と言いながらも、「でも、最初のホームランを打った瞬間だけは少し感じたかな。ここ数週間は試合の初球を見送ることが多かったんだけど、今日は“初球が来たら絶対に振る”と3時間前から決めていたんだ。一方で、大谷は初回先頭で10球粘って（実際は7球）、最後は打球速度110マイル、打球角度20度でホームランだから、本当にとんでもないよ」と明かした。本塁打のあと、ドジャースのイーベル・コーチから「毎日センターを守れないくせに」と冗談を言われ、「お宅の選手（大谷）は10球かかったけど、僕は1球だったよ」と言い返したそうで、「僕は本当に彼のプレーを見るのが好きなんだ。今日は普段とは違う角度から彼のプレーを見ることができたし、センターで1000マイルくらいの打球を追いかけなくて済んだ」と話して笑いを誘った。

大谷とのMVP争いに関しては「シンプルに言えば、あれほど偉大な選手と同じ話題の中で自分の名前が挙がるだけでも、本当に光栄なことだよ。それだけでも評価してもらえているという証しだから、すごくうれしい」と謙遜。一方で「でも、僕はチームの方が大事なんだ。個人的な賞よりも、いつかドジャースを倒す方がずっと達成感があると思う。このチームは10月になれば本当に危険なチームになると思っているし、その舞台で戦いたい」と目標はワールドシリーズ制覇と宣言した。「MVPを獲りたくないなんて言ったら嘘になる。でも優先順位という意味では、僕の考えははっきりしている。MVPは頭の中の最優先事項ではない。冗談にしたり、話題にしたり、意識すること自体は悪くないと思う。でも打席に入るたびに“MVP、MVP”と考えているわけじゃない」と強調したが、「それよりも、もし今日みたいな大谷との打ち合いを皆さんが話題にするなら、僕もピッチングの練習を始めないといけないかもしれないね」と最後もジョークで締めくくった。