人生を変えたい男たちを集めたオーディションで、“直立不動”を貫く22歳の参加者に対し、別の参加者がちょっかいを出して物議を醸す場面があった。

【映像】22歳“幼卒”男性へのちょっかいが物議

人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、様々なミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティショー『男磨きハウス』（ABEMA）。そのシーズン2が8月13日から放送されるのに先立ち、選抜オーディションの様子が8月2日に公開された。今回も、SNS総フォロワー数約100万人の人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージが主導する。

応募総数約500人の中から書類選考を勝ち抜いた76人の男たちが臨むのは、「24時間金の玉オーディション」。参加者全員が同じ会場内で24時間を過ごし、善き行いや成果を出した者に“金の玉”が与えられる一方、悪行や失敗にはバツが与えられ、バツが10個溜まると退場処分に。様々な極限ミッションにも立ち向かいながら、勝ち残るためにどう自己アピールするかは各々に委ねられている。

開始から1時間半が経過しカオスな状況が続く中、13年引きこもりの“実質幼卒”加瀬オレオ（22）は、開始からその場を一歩も動かず直立不動を貫いていた。

そんな彼に対し、一部の参加者が悪ノリを始める。“ファミチキ大好き”あっくん（28）は、加瀬の首にロープをかけると、「お前華あるよ。だから俺が縛ってやる」「2時間も同じ体制でやり続けるの、カッコいいよ」と絡み始めた。

この光景に、モニタリングしていたチームジョージのコーチ陣は「どういう神経してんだろう？」「いじめっ子神経でしょ」と不快感を示す。現場では、見かねた“SASUKEに出たい薬学生”カガセ（20）が止めに入り、「首にこれを巻くことがリスペクト？」と問い詰めた。あっくんは「俺はリスペクトしてる。身体に巻いたら注目されるかなって」と言い訳したが、カガセは「注目されてこの人は嬉しいんですか？」と追及した。

周囲の参加者もこの騒動に反応し、“陰キャタクシードライバー”ハタユウ（23）が「これが変えるってことなの？変わりに来たんじゃないの？」と疑問を呈す中、カガセは「23番さんの信念がここで立ってることなら、俺は尊重するんで」と加瀬の姿勢を庇い、参加者同士の価値観が激しくぶつかり合う一幕となった。