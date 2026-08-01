痩せたいなら副菜を変えろ！1食93kcalで作れる火を使わない絶品サラダ
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「梅しそ大葉大根のサラダ」を公開しました。「痩せたいならまず『副菜』を変えましょう」と語るしらっちが、1食たった93kcalでありながら、「いくら食べても止まらない」という大根サラダの作り方を紹介しています。
調理の最初のステップは、大根1/2本をスライサーで指が透けて見えるほど薄くスライスすること。袋に入れた大根に塩を加えてよく揉み込み、空気を抜いて10分ほど寝かせます。その後、袋の端を少し切り、「ここにエグみと塩分がしっかり入ってくれているので」と説明しながら、大根の水分をしっかりと絞り出すのが美味しさの秘訣です。
水気を切った大根に、大葉、叩いた梅、ほんだし、細かくカットした塩昆布、ごま油を加え、全体をよく混ぜ合わせます。器に盛り付け、お好みでゴマをかければ完成です。さっぱりとした梅と大葉の風味に、ごま油のコクが合わさり、食欲をそそる一品に仕上がっています。
火を使わずにパパッと作れるため、忙しい日の副菜やヘルシーなおつまみとしても重宝しそうです。ダイエット中の方はもちろん、毎日の食卓にもう一品追加したい時にも、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・大根 1/2本
・塩 小さじ1/2
・大葉 5枚
・叩いた梅 2個
・ほんだし 小さじ1/2
・塩昆布 適量
・ごま油 大さじ1
・ゴマ 適量
［作り方］
1. 大根をスライサーで指が透ける程度に薄くスライスする。
2. スライスした大根をビニール袋に入れ、塩を加えてよく揉み込む。
3. 空気をしっかり抜いて約10分寝かせる。
4. 袋の端を少し切り、エグみを含んだ水分をしっかりと絞り出す。
5. ボウルに絞った大根を移し、ちぎった大葉、叩いた梅、ほんだしを加える。
6. 塩昆布を細かくカットして入れ、ごま油を回しかけて全体をよく混ぜ合わせる。
7. 器に盛り付け、お好みでゴマをかけて完成。
調理の最初のステップは、大根1/2本をスライサーで指が透けて見えるほど薄くスライスすること。袋に入れた大根に塩を加えてよく揉み込み、空気を抜いて10分ほど寝かせます。その後、袋の端を少し切り、「ここにエグみと塩分がしっかり入ってくれているので」と説明しながら、大根の水分をしっかりと絞り出すのが美味しさの秘訣です。
水気を切った大根に、大葉、叩いた梅、ほんだし、細かくカットした塩昆布、ごま油を加え、全体をよく混ぜ合わせます。器に盛り付け、お好みでゴマをかければ完成です。さっぱりとした梅と大葉の風味に、ごま油のコクが合わさり、食欲をそそる一品に仕上がっています。
火を使わずにパパッと作れるため、忙しい日の副菜やヘルシーなおつまみとしても重宝しそうです。ダイエット中の方はもちろん、毎日の食卓にもう一品追加したい時にも、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・大根 1/2本
・塩 小さじ1/2
・大葉 5枚
・叩いた梅 2個
・ほんだし 小さじ1/2
・塩昆布 適量
・ごま油 大さじ1
・ゴマ 適量
［作り方］
1. 大根をスライサーで指が透ける程度に薄くスライスする。
2. スライスした大根をビニール袋に入れ、塩を加えてよく揉み込む。
3. 空気をしっかり抜いて約10分寝かせる。
4. 袋の端を少し切り、エグみを含んだ水分をしっかりと絞り出す。
5. ボウルに絞った大根を移し、ちぎった大葉、叩いた梅、ほんだしを加える。
6. 塩昆布を細かくカットして入れ、ごま油を回しかけて全体をよく混ぜ合わせる。
7. 器に盛り付け、お好みでゴマをかけて完成。
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