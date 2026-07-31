劇場版『TOKYO MER』全国各地のイオンで開催予定だったイベント中止を発表 熊本地震受け「諸般の状況を総合的に勘案」【中止イベント一覧掲載】
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開予定）は7月31日、熊本県で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」の発生を受けて、全国各地のイオンモールで8月に予定していた映画の全国キャラバンを中止すると発表した。
【場面写真多数】新たな舞台は…首都直下地震に挑む新生MER
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。
『TOKYO MER』全国キャラバンの公式SNSでは、「8月に開催を予定しておりました 「劇場版 『TOKYO MER』 全国キャラバン」の下記イベントにつきまして、 諸般の状況を総合的に勘案し、 開催を中止させていただくこととなりました」と報告。「イベントを楽しみにお待ちいただいていた皆様には、深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
中止となるのは、8月8、9両日にイオンモール鈴鹿（三重）のほか4会場。キャラバンでは、展示や劇中で実際に使用された衣装・小道具の展示などを予定していた。公式SNSでは「被災された皆様の安全と、 一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。また、改めて全国キャラバンを通じて皆様にお会いできる日を、関係者一同心より願っております」とつづった。
同作をめぐっては、これまでに8月1日に鹿児島で開催予定だった舞台挨拶（あいさつ）イベントの中止が発表されている。
■開催中止イベント
・8月8日 (土)・9日(日) イオンモール鈴鹿
・8月11日 (火・祝)~13日(木) イオンモールりんくう泉南
・8月15日(土)・16日(日) イオンモール倉敷、 イオンモール福岡
・8月22日 (土)・23日(日) イオンモール和歌山
【場面写真多数】新たな舞台は…首都直下地震に挑む新生MER
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。
中止となるのは、8月8、9両日にイオンモール鈴鹿（三重）のほか4会場。キャラバンでは、展示や劇中で実際に使用された衣装・小道具の展示などを予定していた。公式SNSでは「被災された皆様の安全と、 一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。また、改めて全国キャラバンを通じて皆様にお会いできる日を、関係者一同心より願っております」とつづった。
同作をめぐっては、これまでに8月1日に鹿児島で開催予定だった舞台挨拶（あいさつ）イベントの中止が発表されている。
■開催中止イベント
・8月8日 (土)・9日(日) イオンモール鈴鹿
・8月11日 (火・祝)~13日(木) イオンモールりんくう泉南
・8月15日(土)・16日(日) イオンモール倉敷、 イオンモール福岡
・8月22日 (土)・23日(日) イオンモール和歌山