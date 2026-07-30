新庄監督、自身が記録した単独ホームスチールを再現？

プロ野球のオールスターゲームで、日本ハムの新庄剛志監督が22年の時を越えて再現した“神業”にファンから驚きの声が上がっている。

なぜか、コーチが本塁にヘッドスライディングをかまして大興奮だ。29日に富山アルペンスタジアムで行われたオールスターゲーム第2戦。全パは4-4の4回、無死一、三塁からダブルスチールを敢行し勝ち越した。二塁への送球がそれる間に、三走の若月（オリックス）が悠々生還。ここで一塁のコーチャーズボックスを飛び出した新庄監督が、本塁へ頭から突っ込み両手をバタバタさせて大喜びした。

この場面、球史に残る場面を自ら再現したとみられる。2004年のオールスターで現役時代の新庄監督は、球宴史上初となる単独ホームスチールを成功させた。捕手が投手に返球したスキをついてスルスルと本塁へ。ヘッドスライディングがセーフと判定されると、転がったまま両手をばたつかせて喜んだ。この試合ではMVPを獲得するおまけつきだった。

この場面が「ABEMA」の中継に映ると、22年の時を越えた名場面に気づいたファンからはSNSにコメントが並んだ。

「楽しんでてなによりw」

「新庄さんは長嶋茂雄さんの後継者よな」

「新庄コーチ、細かいところまで話題を持っていくのさすが」

「目が離せないって本当だわ」

「足がもつれて転倒したの見て笑っちゃったよね」

「最後がおかしいよ最後がー」

「本人再現含めて全てが面白い」

「やっぱりこの男最高だな！！！！！」

「天運持ってる」

また、54歳とは思えない鍛え上げた肉体に「一塁ランナーかと思ったらBOSSだった、スタイル良すぎる」「立ってる姿カッコよすぎだろ」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）