年金手帳が廃止されたと知らずにずっと保管していました！ 夫に「もう捨てていい」と言われましたが、いつか必要になるのでは？と思うと捨てれません。思い切って捨ててしまっても大丈夫でしょうか？

年金手帳は新規発行されなくなった

年金 手帳は、かつて 年金 加入者に交付されていた大切な書類です。2022年4月以降、新たに 年金 制度へ加入する人などには 年金 手帳ではなく、基礎 年金 番号通知書が発行されるようになりました。 ただし、すでに持っている 年金 手帳が無効になったわけではありません。基礎 年金 番号を確認できる書類として使えるため、すぐに捨てる必要はありません。

日本年金機構によると、令和4年4月以降、初めて被保険者資格の取得手続きを行った人などには、年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が発行されています。これにより、年金手帳の新規発行は基本的に行われなくなりました。

このため、「年金手帳は廃止された」と聞くと、もう不要な書類のように感じるかもしれません。しかし、制度が変わったからといって、過去に交付された年金手帳がただちに使えなくなったわけではありません。

年金手帳には、基礎年金番号が記載されています。基礎年金番号は、年金加入記録を管理するための番号です。原則、1人につき1つの番号で管理されています。会社への入社手続き、年金相談、各種届出などで確認が必要になることがあります。

マイナンバーで手続きできる場面も増えていますが、基礎年金番号が不要になったわけではありません。古い年金手帳は、番号確認のために役立つ書類です。



捨てても制度上ただちに困るとは限らないが保管が無難

年金手帳をなくした場合でも、年金そのものが消えるわけではありません。年金記録は日本年金機構で管理されています。必要であれば、基礎年金番号通知書の再交付を申請できる場合があります。

そのため、年金手帳を捨てたからといって、将来年金が受け取れなくなるわけではありません。夫の言う「もう捨てても大丈夫」という考えも、完全に間違いではありません。

ただし、あえて処分する必要性は高くありません。日本年金機構も、「すでに年金手帳をお持ちの方は、引き続き保管してください」と案内しています。年金手帳は小さく、保管場所も大きく取りません。基礎年金番号をすぐ確認できる書類として、年金証書やねんきん定期便、マイナンバー関係の書類とは別に保管しておくと安心です。

特に、転職が多かった人、結婚で姓が変わった人、古い厚生年金や国民年金の加入記録に不安がある人は、年金手帳が手がかりになることがあります。青色やオレンジ色の手帳を持っている場合も、捨てずに残しておくほうが無難です。



処分するなら番号を控え、個人情報として扱う

どうしても処分したい場合は、まず基礎年金番号を控えておきましょう。スマホで撮影する、コピーを取る、ねんきんネットで確認できるようにしておくなど、後から番号を確認できる状態にします。

ただし、年金手帳には氏名、生年月日、基礎年金番号などの個人情報が載っています。普通ごみとしてそのまま捨てるのは避けましょう。処分するなら、細かく裁断する、個人情報処理サービスを使うなど、番号や氏名が読めない状態にすることが大切です。

また、家族の年金手帳を本人の了承なく捨てるのは避けてください。夫婦でも、年金記録はそれぞれ本人のものです。家族の書類整理のつもりでも、あとでトラブルになることがあります。

おすすめは、処分せずに重要書類ファイルへ入れておくことです。年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、ねんきん定期便などをまとめておくと、年金相談や相続時にも家族が困りにくくなります。



まとめ

年金手帳は2022年4月以降、新規発行されなくなりましたが、すでに持っている年金手帳が無効になったわけではありません。基礎年金番号を確認できる書類として、今も役に立ちます。

捨てても年金記録が消えるわけではありませんが、再確認や再交付の手間を考えると、保管しておくほうが安心です。特に転職歴が多い人や、年金記録に不安がある人は残しておきましょう。

処分する場合は、基礎年金番号を控え、個人情報が分からないように裁断してください。迷うなら、捨てずに重要書類として保管するのが一番安全です。



出典

日本年金機構 基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー