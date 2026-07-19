町田つむぎ、ソロショット　※「町田つむぎ」X

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　アイドルグループ「Sugar♡Holic」の町田つむぎが19日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを驚かせた。

【写真】身長170cm・ウエスト40cm台アイドル、抜群プロポーションに衝撃　水着姿も（9枚）

　2025年11月に結成された「Sugar♡Holic」のメンバーとして活躍している町田。担当カラーは紫でプロフィールによると身長は170cm。今年1月、ウエスト40cm台であることを公表していた。

　今回の投稿では「この夏『神スタイル』に立候補していいですか」とつづり、美背中際立つトップス×デニムパンツ姿を披露。涼しげな表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「女神降臨」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。

引用：「町田つむぎ」X（@tsumugi_sghc）、Instagram（@nekozetsumugi）