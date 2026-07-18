俳優の井上晴美さん（51）の「ラストグラビア」が7月16日発売のFRIDAY（講談社）に掲載されました。8月7日には自身初となるデジタル写真集「井上晴美ラスト写真集 Le Rouge et le Noir」（税込み1650円）「井上晴美ラスト写真集 或る女」（税込み2750円）が2冊同時にリリースされます。井上さんがFRIDAYのグラビアに登場するのは約27年ぶりで、グラビア写真集が発売されるのも約27年ぶりです。



【写真】大人の色気が溢れ出る井上晴美さん

洗練された大人の余裕を感じる写真の数々は、まさにキャリアの集大成。同性すらも釘付けにする、ヘルシーでかっこいいボディの真骨頂が満載のグラビアです。



「Le Rouge et le Noir」はスタイリッシュな光が差し込むニューヨーク風のスタジオで、大人の色香を大胆に解放。モダンな空間のなか、シャープなドレスやランジェリーをまとい、圧倒的なプロポーションを披露しています。「或る女」は風情あふれる伊豆の旅館で、まるで二人きりの旅を楽しんでいるかのような距離感の近さをテーマに撮影。湯上がりの火照った肌にうっとりと微笑みを浮かべる姿や、ランジェリーやキャミソールで気怠げにこちらを見つめる姿を大ボリュームに収録。飾らない「ありのままの姿」をさらけ出しています。



【井上晴美さんプロフィール】

いのうえ・はるみ 1991年に「桜っ子クラブさくら組」でアイドルデビュー後、ドラマや映画、グラビアなどで活躍。2005年に結婚し、3児の母に。出産を機に熊本県へ移住し、子育てをしながら、東京でも芸能活動中。今年から熊本県でこども食堂を不定期で開催している。詳細は本人公式Instagram（@harumi_inoue_）