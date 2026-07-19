『名探偵プリキュア』キュアエクレールの正体がついに判明！
毎週日曜あさ8時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」。
6月21日放送の第21話から4週間にわたり実施されていた「キュアエクレールの正体は誰!?」のキャンペーンでは、「帆羽くれあ」「来栖エリザ」「金田れい」「家入しるく」の候補者4人をめぐる推理が大きな盛り上がりを見せた。候補者4人のうち誰がキュアエクレールになるかを推理して投票する企画には、25万票以上の投票が集まった。
そして、ついに7月19日放送の第25話で、キュアエクレールの正体が「帆羽くれあ」であることが判明。さらに、キュアエクレールのおとも妖精であるシュシュタンも新たに登場。キュアエクレール／帆羽くれあ役の声優・長谷川育美がコメントを寄せ、オーディションの合格を知らされた直後に「キュアエクレールであることは共演者含め全員に秘密にしてください」と言われたと明かした。
8月2日放送の第27話、8月9日放送の第28話では、CM前後に流れる「提供アナウンス」をキュアエクレールが担当。地上波放送でしか聞けない特別なアナウンスだという。また、7月25日には、キュアエクレールが活躍する「まことみらい市」に似ている「横浜みなとみらい」にて、キュアエクレールのヒミツ・おもちゃ情報がもりだくさんの「号外風サマーガイド」が配布される。
キュアエクレールが加わり、ついに4人になったプリキュア。しかし、キュアアルカナ・シャドウはなぜ怪盗団ファントムにいるのか、そして、キュアエクレールに立ち向かう理由とは……？今後の展開にも注目が集まる。
◆キュアエクレール/帆羽くれあ役
長谷川育美コメント
―プリキュアを演じることが決まったときのご感想を教えてください。
もちろんオーディションは受けたものの、自分がプリキュアの声を担当する未来があるなんて想像できていなかったので驚きました･･･！
そしてその直後に「キュアエクレールであることは共演者含め全員に秘密にしてください。」と言われて頭が『????』でいっぱいになりました。驚きと喜びと困惑のせめぎ合いです。
早く周りの人や応援してくれているみんなに伝えたいという気持ちをグッとこらえて過ごしていたので、このコメントが出ている今、多分嬉々としていろんな人に報告していると思います！
―長谷川育美さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。
可愛いとかっこいいが共存しているところです。
ヒロインでありヒーローである･･･その両方を兼ね備えているからこそ、こんなにも憧れ、惹き付けられるのだろうなと思います。
―ご自身が担当するキュアエクレール/帆羽くれあの印象を教えてください。
プリキュア4人の中でも特にお姉さん的存在で、ここまでのお話であんな達と会話する姿からは聡明な印象も受けました。そしてなにより、相手の心に寄り添ってくれる子です。そういうくれあのあたたかく優しい空気感を大切に私も演じています。
プリキュアに変身してからのギャップがあるところにも注目です! これからキュアエクレールのことを皆さんにたくさん知ってもらいたいです。
―「キュアエクレールの正体は誰!?」というキャンペーンのご感想や、今まで謎に包まれていたがゆえの工夫や苦労があれば教えてください。
キャンペーンが始まってからは、発表されるこの日を指折り数えて待っていました･･･！
他の候補キャラクターのみんなもとっても魅力的だったからこそ、判明した時にどんな反応が待っているのか、このコメントを書いている今現在はいろんな感情が混ざりあったドキドキでいっぱいです。
でもだからこそ皆さんにキュアエクレールを、くれあをたくさん愛していただけるように、まずは私が誰にも負けないくらいの愛を持ってキュアエクレールに向き合っています。
ちなみにアフレコ現場でもずっと正体を隠していたので、共演者の皆さんにバレないようにするのは大変でしたが楽しかったです！笑
―今後キュアエクレールを演じるうえで、改めて意気込みを教えてください。
帆羽くれあは私から見ても憧れの女の子です。憧れるからこそ、きっとこの子を魅力的に表現出来ると思っています。
ここまで人知れずたくさんエネルギーをためていました! キュアエクレールが加わって、さらにきらめいた「名探偵プリキュア！」を届けられるように精一杯頑張ります。改めて、これからよろしくお願いいたします！
6月21日放送の第21話から4週間にわたり実施されていた「キュアエクレールの正体は誰!?」のキャンペーンでは、「帆羽くれあ」「来栖エリザ」「金田れい」「家入しるく」の候補者4人をめぐる推理が大きな盛り上がりを見せた。候補者4人のうち誰がキュアエクレールになるかを推理して投票する企画には、25万票以上の投票が集まった。
そして、ついに7月19日放送の第25話で、キュアエクレールの正体が「帆羽くれあ」であることが判明。さらに、キュアエクレールのおとも妖精であるシュシュタンも新たに登場。キュアエクレール／帆羽くれあ役の声優・長谷川育美がコメントを寄せ、オーディションの合格を知らされた直後に「キュアエクレールであることは共演者含め全員に秘密にしてください」と言われたと明かした。
8月2日放送の第27話、8月9日放送の第28話では、CM前後に流れる「提供アナウンス」をキュアエクレールが担当。地上波放送でしか聞けない特別なアナウンスだという。また、7月25日には、キュアエクレールが活躍する「まことみらい市」に似ている「横浜みなとみらい」にて、キュアエクレールのヒミツ・おもちゃ情報がもりだくさんの「号外風サマーガイド」が配布される。
キュアエクレールが加わり、ついに4人になったプリキュア。しかし、キュアアルカナ・シャドウはなぜ怪盗団ファントムにいるのか、そして、キュアエクレールに立ち向かう理由とは……？今後の展開にも注目が集まる。
◆キュアエクレール/帆羽くれあ役
長谷川育美コメント
―プリキュアを演じることが決まったときのご感想を教えてください。
もちろんオーディションは受けたものの、自分がプリキュアの声を担当する未来があるなんて想像できていなかったので驚きました･･･！
そしてその直後に「キュアエクレールであることは共演者含め全員に秘密にしてください。」と言われて頭が『????』でいっぱいになりました。驚きと喜びと困惑のせめぎ合いです。
早く周りの人や応援してくれているみんなに伝えたいという気持ちをグッとこらえて過ごしていたので、このコメントが出ている今、多分嬉々としていろんな人に報告していると思います！
―長谷川育美さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。
可愛いとかっこいいが共存しているところです。
ヒロインでありヒーローである･･･その両方を兼ね備えているからこそ、こんなにも憧れ、惹き付けられるのだろうなと思います。
―ご自身が担当するキュアエクレール/帆羽くれあの印象を教えてください。
プリキュア4人の中でも特にお姉さん的存在で、ここまでのお話であんな達と会話する姿からは聡明な印象も受けました。そしてなにより、相手の心に寄り添ってくれる子です。そういうくれあのあたたかく優しい空気感を大切に私も演じています。
プリキュアに変身してからのギャップがあるところにも注目です! これからキュアエクレールのことを皆さんにたくさん知ってもらいたいです。
―「キュアエクレールの正体は誰!?」というキャンペーンのご感想や、今まで謎に包まれていたがゆえの工夫や苦労があれば教えてください。
キャンペーンが始まってからは、発表されるこの日を指折り数えて待っていました･･･！
他の候補キャラクターのみんなもとっても魅力的だったからこそ、判明した時にどんな反応が待っているのか、このコメントを書いている今現在はいろんな感情が混ざりあったドキドキでいっぱいです。
でもだからこそ皆さんにキュアエクレールを、くれあをたくさん愛していただけるように、まずは私が誰にも負けないくらいの愛を持ってキュアエクレールに向き合っています。
ちなみにアフレコ現場でもずっと正体を隠していたので、共演者の皆さんにバレないようにするのは大変でしたが楽しかったです！笑
―今後キュアエクレールを演じるうえで、改めて意気込みを教えてください。
帆羽くれあは私から見ても憧れの女の子です。憧れるからこそ、きっとこの子を魅力的に表現出来ると思っています。
ここまで人知れずたくさんエネルギーをためていました! キュアエクレールが加わって、さらにきらめいた「名探偵プリキュア！」を届けられるように精一杯頑張ります。改めて、これからよろしくお願いいたします！
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