健康診断の前日にラーメンを食べても大丈夫でしょうか。メディカルドック監修医が健康診断前日の食事の重要性とラーメンが検査結果に与える影響について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「健康診断前日にラーメン」を食べるとどうなる？控えた方が良い食事や対処法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

関口 雅則（医師）

浜松医科大学医学部を卒業後、初期臨床研修を終了。その後、大学病院や市中病院で消化器内科医としてのキャリアを積み、現在に至る。内視鏡治療、炎症性腸疾患診療、消化管がんの化学療法を専門としている。消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、総合内科専門医。

健康診断前日の食事の重要性

健康診断で自分の体の状態を正確に知るには、前日の食事内容がとても重要です。脂質や糖質、塩分の多い食事は、中性脂肪や血糖、血圧などの検査値を一時的に押し上げてしまいます。その結果、本来の状態より悪化して見え、不要な再検査につながることもあります。

なぜ前日の食事が健康診断結果に影響するのか

食事をとると、数時間から半日ほど血液中の成分が変化し続けます。脂っこい料理は中性脂肪やコレステロールを一時的に押し上げ、甘い飲み物やデザートは血糖値を高くします。これらの影響が残った状態で検査を受けると、本来の空腹時の値より悪く評価され、診断が正確でなくなるおそれがあります。

健診前日の食事内容はどの検査項目に影響する？

前日の食事は、中性脂肪やコレステロール、血糖値、肝機能、尿検査など多くの項目に影響します。脂質の多い食事は中性脂肪や肝機能の数値を上げやすく、糖質の多い食事は血糖値を変動させます。塩分過多が続けば血圧が上がりやすくなり、高血圧と判定されるリスクも高まります。

健康診断の前日はラーメンを食べても大丈夫？

健康診断前日にラーメンを食べてよいか迷う人は少なくありません。ラーメンは麺類ですが、実際には脂質と塩分、炭水化物が多く、検査値に影響しやすいメニューです。中性脂肪や血糖、血圧の数値が一時的に上がり、脂質異常症や糖尿病、高血圧症が疑われる結果につながるおそれがあります。

ラーメンが健康診断の結果に与える影響とは？

ラーメンのスープには動物性脂肪や油が多く含まれ、とくにこってり系では脂質量が増えます。脂っこい食事は中性脂肪を一時的に高くし、その影響が数時間以上続くことが知られています。麺とスープには炭水化物と塩分も多く、血糖値の上昇や血圧の上昇を強調する要因となります。

健診前日のお昼ならラーメンを食べてもいい？

前日の昼食なら検査まで時間があるので、「ラーメンでも大丈夫では？」と考える方もいます。確かに夜に比べて影響は小さくなりやすいものの、こってり系や大盛りでは脂質や糖質の影響が長引く可能性があります。どうしても食べるなら昼に控えめな量とし、スープを飲み干さず、夜は消化のよい和食に切り替えるほうが無難です。

健診前日はカップラーメンなら外食のこってりラーメンより大丈夫？

カップラーメンは外食より軽いと感じるかもしれませんが、脂質や食塩相当量は商品によって大きく異なります。大盛りタイプや濃厚スープの商品では、脂質と塩分が外食ラーメンと同程度になる場合もあります。検査前日は「カップ麺だから安心」とは考えず、ラーメン類全般を控えるのが基本と考えたほうが安全です。

健診前日の夕食･夜食にラーメン･カップ麺をうっかり食べてしまった時の対処法

前日の夜にラーメンやカップ麺を食べてしまった場合も、まずは落ち着いて対応しましょう。その後にさらに脂っこいものを重ねず、水や白湯を少量ずつとりながら安静に過ごすことが大切です。大量の水分を一気に飲むと、電解質や腎機能の検査に影響が出る可能性もあります。

当日は問診で前日の食事内容を正直に伝え、必要に応じて医師や看護師に相談すると、結果の解釈や再検査の判断がしやすくなります。

「健康診断前日のラーメン」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「健康診断前日のラーメン」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

健康診断の前日にラーメンを食べると、血液検査にどのような影響がありますか？

関口 雅則 医師

こってりしたラーメンを前日に食べると、中性脂肪や一部のコレステロール値が一時的に高く出やすくなります。スープまで飲み干した場合は脂質と塩分の負荷がさらに大きくなり、血圧や肝機能の評価にも影響が出る可能性があります。たった一度の食事でも、もともと脂質や血糖が高めの人では検査値を押し上げることがあります。そのため、前日はできるだけラーメン以外のメニューを選ぶ方が無難です。

健康診断前夜はこってりしたラーメン以外の麺類も控えるべきでしょうか？

関口 雅則 医師

うどんやそばなどの麺類は、ラーメンより脂質が少ないことが多く、量と具材を選れば前夜の選択肢になり得ます。ただし、天ぷらや揚げ物のトッピング、こってりしたスープ、塩分の多いだしを組み合わせると、ラーメンと同じような負担になります。前夜に麺類を食べる場合は、具材はかけうどんやかけそば程度にとどめましょう。そのうえで汁は全部飲み干さないなど、脂質と塩分を抑える工夫を意識してください。

健診の胃カメラ検査後なら、ラーメンやカップ麺を食べても大丈夫ですか？

関口 雅則 医師

胃カメラの後は、のどの麻酔が十分に覚めていることが前提です。医療機関から「飲食再開してよい」と許可が出てから食事を始めましょう。多くの場合は、まず少量の水分から始め、その後に消化のよい食事を勧められます。一方で、直後にラーメンやカップ麺のような脂っこく塩分の多い食事をとると、胸やけや胃もたれの原因になります。少なくとも当日中は控えめにしましょう。

健康が気になるとき、辛いラーメンはどのくらいの頻度なら食べて良いですか？

関口 雅則 医師

辛いラーメンは香辛料で食欲が増し、スープまで飲み干しやすいメニューです。塩分や脂質の摂取が増えるため、高血圧や脂質異常症が心配な方は頻度と量の管理が大切です。ほかの食事が比較的バランスよく整っている場合は、週に一回程度を目安にしましょう。そのうえで、スープを残す、野菜を多めにとるなどの工夫を組み合わせると良いでしょう。

まとめ「健康診断前日のラーメン」は控えめにするのが正解！

健康診断前日にラーメンを食べるかどうかは、多くの人にとって身近な悩みです。検査値への影響を考えると、前日はできるだけラーメンやカップ麺を避けましょう。脂質と塩分を抑えた和食中心の食事を選ぶ方が安全です。

もしうっかり食べてしまっても、無理な断食や大量の水分摂取は避けてください。当日の問診で正直に申告し、結果の解釈は医療者に任せることが大切です。

「ラーメンなど食生活の偏り」に関連する病気

「ラーメンなど食生活の偏り」から医師が考えられる病気は8個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内分泌・代謝系

内分泌・代謝系の病気

脂質異常症脂肪肝糖尿病メタボリックシンドローム

循環器系

循環器系の病気

高血圧狭心症心筋梗塞

脳神経系

脳神経系の病気

「ラーメンなど食生活の偏り」に関連する症状

脳卒中

「ラーメンなど食生活の偏り」から医師が考えられる症状は4個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

食生活の偏りに関連する症状

腹痛

下痢

胃もたれ

胸やけ

だるさ

疲れやすさ

体重増加

体重減少

参考文献

生活習慣病予防（厚生労働省）

食生活（日本生活習慣病予防協会）

生活習慣病予防と運動（健康長寿ネット）

これから健診を受ける方へ（日本予防医学協会）

健康診断を受ける前にやっておくべきこと・注意事項（健康予防医学協会）