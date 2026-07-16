映画『開戦前夜』19日の上映会イベント中止を発表 池松壮亮、仲野太賀らが登壇予定だった 7・31公開日の変更はなし
俳優の池松壮亮主演の映画『開戦前夜』（7月31日公開）は16日、19日に予定していた映画のプレミア上映会の中止を発表した。公式サイトによると、イベントには主演の池松壮亮に加え、仲野太賀、佐藤隆太らが登壇予定だった。
【画像】池松壮亮、仲野太賀の2ショットなどそのほかの場面写真
公式サイトでは「映画『開戦前夜』プレミア上映会中止のお知らせ」と題したお知らせが掲載され「2026年7月19日（日）に予定しておりました映画『開戦前夜』プレミア上映会につきまして、イベント運営上の都合により中止とさせていただくこととなりました」と報告。「開催を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
一方、映画自体は予定通り7月31日に公開されるとし、「多くの皆様に作品をお届けできるよう、準備を進めてまいります。引き続き、映画『開戦前夜』をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
同作をめぐっては、2025年8月にNHKで放送されたドラマ版「NHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』」に登場する「板倉大道少将」の描き方をめぐり、実在の所長の遺族側が「敬愛追慕の情を侵害するとともに、歴史の捏造・歪曲にあたると」と主張。映画の製作委員会は公式サイト内で裁判において係争中であることを認めている。
本作は、2025年に放送された『NHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」』のドラマパートを再構成し、新たなシーンを加えた138分の完全版。猪瀬直樹のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案に、太平洋戦争開戦前夜の日本を描く。
舞台は1941（昭和16）年。真珠湾攻撃の8ヶ月前、日本の将来を担う若きエリートたちが内閣直属機関「総力戦研究所」に集められた。彼らは膨大なデータを基に日米戦争をシミュレーションし、「日本必敗」という結論を導き出す。しかし、その警告が採用されることはなく、日本は開戦への道を突き進んでいく。
【画像】池松壮亮、仲野太賀の2ショットなどそのほかの場面写真
公式サイトでは「映画『開戦前夜』プレミア上映会中止のお知らせ」と題したお知らせが掲載され「2026年7月19日（日）に予定しておりました映画『開戦前夜』プレミア上映会につきまして、イベント運営上の都合により中止とさせていただくこととなりました」と報告。「開催を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
同作をめぐっては、2025年8月にNHKで放送されたドラマ版「NHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』」に登場する「板倉大道少将」の描き方をめぐり、実在の所長の遺族側が「敬愛追慕の情を侵害するとともに、歴史の捏造・歪曲にあたると」と主張。映画の製作委員会は公式サイト内で裁判において係争中であることを認めている。
本作は、2025年に放送された『NHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」』のドラマパートを再構成し、新たなシーンを加えた138分の完全版。猪瀬直樹のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案に、太平洋戦争開戦前夜の日本を描く。
舞台は1941（昭和16）年。真珠湾攻撃の8ヶ月前、日本の将来を担う若きエリートたちが内閣直属機関「総力戦研究所」に集められた。彼らは膨大なデータを基に日米戦争をシミュレーションし、「日本必敗」という結論を導き出す。しかし、その警告が採用されることはなく、日本は開戦への道を突き進んでいく。