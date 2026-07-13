「ギロチンは止まらない」これで15人目。セネガルのティアウ監督が解任。「リストはラムシ監督から始まった」とスペイン紙報道【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯を戦った監督が、続々とその任を解かれている。
スペイン紙『Mundo Deportivo』は、「これで15人の監督が解任された。ギロチンは止まらない」と見出しを打ち、「セネガルサッカー協会（FSF）は日曜日、45歳のパペ・ティアウ監督とコーチングスタッフを解任したと発表」と報じた。
セネガルは決勝トーナメント１回戦でベルギーと対戦。２点をリードする展開も、延長戦の末に２−３で逆転負け。「この敗戦は、国内で監督の采配について激しい議論を巻き起こしていた」という。
記事では、「ワールドカップ期間中に失脚した監督のリストは、フランスとチュニジアの二重国籍を持つサブリ・ラムシ監督から始まった。彼は６月15日の初戦でスウェーデンに１−５で敗れ、監督の座を追われた」とチュニジアを率いていた指揮官に触れ、その他の事例も振り返る。
「グループステージで敗退したチームでは、チェコのミロスラフ・コウベク監督、スコットランドのスティーブ・クラーク監督、韓国のホン・ミョンボ監督、そしてウルグアイを率いたマルセロ・ビエルサ監督が辞任した。
決勝トーナメント１回戦で敗退したエクアドルのセバスティアン・ベッカセセ監督、オランダのロナルド・クーマン監督、ドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督も同様にチームを去った」
４年に一度の大舞台を節目に、各国が次のフェーズを迎えようとしている。なお、同メディアがまとめた退任リストは以下のとおり。
サブリ・ラムシとエルベ・ルナール（チュニジア代表）
スティーブ・クラーク（スコットランド代表）
ミロスラフ・コウベク (チェコ代表)
ホン・ミョンボ（韓国代表）
マルセロ・ビエルサ（ウルグアイ代表）
セバスティアン・ベッカセセ（エクアドル代表）
ロナルド・クーマン（オランダ代表）
ユリアン・ナーゲルスマン（ドイツ代表）
ハビエル・アギーレ（メキシコ代表）
カルロス・ケイロス（ガーナ代表）
ロベルト・マルティネス（ポルトガル代表）
ズラトコ・ダリッチ（クロアチア代表）
ジャマル・セラミ（ヨルダン代表）
パペ・ティアウ（セネガル代表）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スペイン紙『Mundo Deportivo』は、「これで15人の監督が解任された。ギロチンは止まらない」と見出しを打ち、「セネガルサッカー協会（FSF）は日曜日、45歳のパペ・ティアウ監督とコーチングスタッフを解任したと発表」と報じた。
セネガルは決勝トーナメント１回戦でベルギーと対戦。２点をリードする展開も、延長戦の末に２−３で逆転負け。「この敗戦は、国内で監督の采配について激しい議論を巻き起こしていた」という。
「グループステージで敗退したチームでは、チェコのミロスラフ・コウベク監督、スコットランドのスティーブ・クラーク監督、韓国のホン・ミョンボ監督、そしてウルグアイを率いたマルセロ・ビエルサ監督が辞任した。
決勝トーナメント１回戦で敗退したエクアドルのセバスティアン・ベッカセセ監督、オランダのロナルド・クーマン監督、ドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督も同様にチームを去った」
４年に一度の大舞台を節目に、各国が次のフェーズを迎えようとしている。なお、同メディアがまとめた退任リストは以下のとおり。
サブリ・ラムシとエルベ・ルナール（チュニジア代表）
スティーブ・クラーク（スコットランド代表）
ミロスラフ・コウベク (チェコ代表)
ホン・ミョンボ（韓国代表）
マルセロ・ビエルサ（ウルグアイ代表）
セバスティアン・ベッカセセ（エクアドル代表）
ロナルド・クーマン（オランダ代表）
ユリアン・ナーゲルスマン（ドイツ代表）
ハビエル・アギーレ（メキシコ代表）
カルロス・ケイロス（ガーナ代表）
ロベルト・マルティネス（ポルトガル代表）
ズラトコ・ダリッチ（クロアチア代表）
ジャマル・セラミ（ヨルダン代表）
パペ・ティアウ（セネガル代表）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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