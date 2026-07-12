サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は準々決勝2試合が終わり、大会も終盤に突入している。19日（日本時間20日）にはニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで決勝が行われるが、FIFAが販売を開始した高額記念品に、ドイツメディアが噛みついた。

フランス、スペインが4強入りを決め、11日（同12日）にはイングランドVSノルウェー、アルゼンチンVSスイスの準々決勝が行われる。

熱戦続きの夢舞台もいよいよ終盤戦。FIFAは決勝会場の芝を記念品として売り出している。ドイツのニュース専門局「n-tv」は、「かなり高額な記念品 FIFA早くも決勝の芝を売り飛ばす」と題した記事を掲載した。

「試合まで1週間以上もあるが、すでにFIFAオンラインショップで販売を開始」とし、「商品説明には『高品質なアクリルケースに保存された、2026年W杯ピッチの一部を手に入れよう』とある。芝には、本物であることを証明するUSBメモリが付いてくる」と説明した。

さらに「390ユーロ（約7万2000円）で手に入るが、購入できるのは米国、英国、もしくはEUのみ。それ以外の地域への発送はないとしている。製造元のサイトにはより高級感のあるケースに入ったものも販売されており、値段は775ユーロ（約14万3000円）から2585ユーロ（約47万7000円）」と紹介。「全4種、限定2026個が完売すれば、1000万ユーロ（約18億4500万円）近くの売り上げになる」と伝えた。

ただ、決勝会場のピッチは選手に大不評。「ドイツ代表もエクアドル戦の後に不満を漏らしていた。ブラジルのスター選手、ヴィニシウスもピッチが乾燥しており、それによってスピードあるパス回しができないと不満を口にしていた」と記している。



（THE ANSWER編集部）