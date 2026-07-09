えなこ、透明感あふれる“シースルー”カット披露 『週チャン』で美ボディ全開の夏グラビア
コスプレイヤーのえなこが、9日発売の『週刊少年チャンピオン』32号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。ソロ表紙は26回目となり、両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施される。
【写真】シースルーの衣装で美ボディを披露するえなこ
今回のグラビアでは、“大人の夏”をテーマに撮影。シースルーの衣装を取り入れた涼しげなカットなど、透明感あふれる魅力を披露している。
付録には両面BIGポスターが付属するほか、誌面では限定QUOカードの応募者全員サービスも展開。えなこの魅力を詰め込んだ内容となっている。
えなこは「毎度出演回数に驚いてます！ そろそろ本格的に30回目が見えてきましたよね!?」とコメント。「夏がテーマです！ 黄色いスイカを持った撮影は今回初めてなので注目してほしいです♪」と見どころをアピールした。
【写真】シースルーの衣装で美ボディを披露するえなこ
今回のグラビアでは、“大人の夏”をテーマに撮影。シースルーの衣装を取り入れた涼しげなカットなど、透明感あふれる魅力を披露している。
付録には両面BIGポスターが付属するほか、誌面では限定QUOカードの応募者全員サービスも展開。えなこの魅力を詰め込んだ内容となっている。
えなこは「毎度出演回数に驚いてます！ そろそろ本格的に30回目が見えてきましたよね!?」とコメント。「夏がテーマです！ 黄色いスイカを持った撮影は今回初めてなので注目してほしいです♪」と見どころをアピールした。