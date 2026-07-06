“蛇口をひねるとカルピスが飲める”『カルピスじゃぐち』本格的に事業運営を開始へ「2030年までに累計1000台」アサヒ飲料が発表
アサヒ飲料は6日、『カルピスじゃぐち』の本格的な事業運営を開始すると発表した。7月9日から設置先を拡大する。
【画像】『カルピスじゃぐち』実証実験での設置先（2026年5月時点）
『カルピスじゃぐち』は、蛇口をひねると「カルピス」がそのまま飲めるサービス。日常では得られない特別な体験価値を提供し、子どもが自ら体験する楽しさや大切な人と「カルピス」を一緒に楽しむ時間の創出を目的に開発した。
2025年に実証実験を開始し、リゾートホテルや高齢者施設などに合計10台を設置。利用者から「特別な体験で楽しかった」といった声や、設置先のホテルから「お客さまの満足度向上につながった」などの評価を得たという。
「今後はホテルや温浴施設、レジャー施設などを中心に展開し、年内に50台の設置を予定しています。その後も高齢者施設をはじめとしたさまざまな場への活用を提案し、2030年までに累計1000台の設置を目指します」と伝えた。
【画像】『カルピスじゃぐち』実証実験での設置先（2026年5月時点）
『カルピスじゃぐち』は、蛇口をひねると「カルピス」がそのまま飲めるサービス。日常では得られない特別な体験価値を提供し、子どもが自ら体験する楽しさや大切な人と「カルピス」を一緒に楽しむ時間の創出を目的に開発した。
2025年に実証実験を開始し、リゾートホテルや高齢者施設などに合計10台を設置。利用者から「特別な体験で楽しかった」といった声や、設置先のホテルから「お客さまの満足度向上につながった」などの評価を得たという。
「今後はホテルや温浴施設、レジャー施設などを中心に展開し、年内に50台の設置を予定しています。その後も高齢者施設をはじめとしたさまざまな場への活用を提案し、2030年までに累計1000台の設置を目指します」と伝えた。