松村北斗『告白』主題歌はSixTONES「マイオンリー」 『THE MUSIC DAY』で生披露
SixTONES・松村北斗が主演する7月11日スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系）の主題歌がSixTONESの「マイオンリー」に決定。本日4日放送の音楽番組『THE MUSIC DAY』内にて生歌唱で初披露された。
【写真】松村北斗が31歳に ドラマ『告白』現場でサプライズ「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」
主題歌「マイオンリー」は、真っ直ぐに相手を愛し続ける一途な思いを歌ったラブソング。純愛と狂気の狭間を描く世界観に寄り添う一曲に仕上がっている。
松村は「物語や主人公が持つ特異な部分を主観目線で再解釈し、同じ物語のようにも違う作品のようにも捉えられる、それぞれが独立して共鳴し合うミディアムテンポながら感情の強さが際立つ楽曲となりました。流れるたび口ずさむたびに感情が動くような『マイオンリー』と共に作品を楽しんでいただけたら幸いです」と曲に込めた思いをコメント。
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて7月11日より毎週土曜21時。
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主題歌「マイオンリー」は、真っ直ぐに相手を愛し続ける一途な思いを歌ったラブソング。純愛と狂気の狭間を描く世界観に寄り添う一曲に仕上がっている。
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて7月11日より毎週土曜21時。