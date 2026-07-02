俳優の河合優実さん（25）が出演するアルコール飲料の新TV-CMが公開。インタビューで阿波おどりに初挑戦した感想や、海外に行った際のエピソードなどを明かしました。

撮影で阿波おどりに初挑戦した河合さん。踊ってみた感想を聞かれると「難しかったですね。振り付けを覚える難しさっていうより、きれいに見せる、奥が深いなと思いました。ずっと繰り返しの単純な動作に見えるんですけど、高めの下駄（げた）をはいて足を動かすステップだったり、見ている印象よりすごく難しかったです。“何がみんなと違うんだろう？”、それが分からない感じでした」と、難しさを語りました。

また、汗をかきながら踊るシーンを撮影したことから、“冷や汗をかくほど焦った経験”を聞かれた河合さんは「入国審査」と回答。海外に行った際、今まで聞かれたことがないぐらいに様々な質問をされたといい、「ウソをついていることはないんだけど、すごく悪いことしているみたいな気持ちになってきて、冷や汗かきましたね」と振り返りました。

職業について聞かれたそうで「“日本の俳優やってます”とか言ったんですけど、“どういう種類のお芝居をしているんだ”みたいな結構問い詰められて、焦りました。“映画とか舞台とかです”って言ったら、“あぁ映画かぁ”みたいな感じで疑いの目で見られて。でも無事解放されました」と話しました。

河合さんが出演するのは、『サントリー生ビール』の新TV-CM『あゆみさんと祭り』篇です。