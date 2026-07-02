6月17日、オランダ国王夫妻が主催する晩さん会に出席された天皇皇后両陛下。この時の陛下のスピーチが話題になっている。

【映像】天皇陛下の後ろで“意味深”笑顔のスタッフ（実際の様子）

「20年前に愛子が毎日のようにパンを与えていた一羽の黒鳥とも再会しました。今回、私たちがパンを与えると再び喜んで食べてくれたことも嬉しいことでした」（天皇陛下、以下同）

今回の公式訪問で滞在していたヘット・アウデ・ロー城は、20年前も、皇太子時代にご一家でお過ごしになった思い出の場所。当時4歳だった愛子さまは、城のお堀に現れた黒鳥にパンをあげるなど、大変可愛がられていたとのことだ。

その愛子さまに、黒鳥との20年ぶりの再会を報告されたところ、陛下は次のように明かした。

「東京にいる愛子にも、この黒鳥と鯉のお友達の話や前回ヘット・アウデ・ロー城でお世話をしてくださったスタッフの方々の何名かとお会いしたことを話したところ、愛子は非常に驚き、とても感動していると言っておりました」

SNSでは、このスタッフのエピソードについても話題に。陛下の後ろで、笑顔でうなずく男性の姿があり、「笑顔でうなずいているけど、エピソードに出てくるスタッフの方だったのかしら？」といった声が上がっている。（『ABEMA NEWS』より）