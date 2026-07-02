元警視庁刑事が解説「口封じのために生き埋めに」広島で起きた2つの凶悪事件の繋がり
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【広島・やりたい放題】8000万借金、強盗殺人、放火、生き埋めー2つの事件の複雑なつながりを元刑事が解説」を公開した。動画では、広島県内で発生した2つの凶悪事件の複雑な繋がりを紐解き、若年化する犯罪の凶悪性に強い懸念を示している。
小比類巻氏はまず、4月に広島県三原市の会社敷地内で29歳男性の遺体が発見された事件に言及。逮捕された容疑者は、被害者をパワーショベルなどで生き埋めにして窒息死させたとみられており、その動機について「口封じとともに、借金700万円の支払いを免れる目的」があったと説明した。
さらに、この事件が2月に東広島市で発生したリフォーム会社経営者殺害・放火事件と密接に絡み合っていると解説。生き埋めにされた男性こそが2月の事件の実行犯であり、容疑者とは地元の「ヤンチャ仲間」だったという見方を示した。2人で共謀して経営者を襲撃した後、容疑者が実行犯の男性を口封じのために殺害したという恐るべき構図を指摘している。
一連の凶悪な手口に対し、小比類巻氏は「やることなすこと恐ろしい」と非難。かつては「ある程度場数を踏んだ、本当のアウトローがやるような犯罪だった」と振り返りつつ、若者による凶悪犯罪が増加している現状に強い危機感を露わにした。今後の警察の捜査によって事件の全容が解明されることを求めるとともに、犯罪の若年化という社会問題に警鐘を鳴らしている。
小比類巻氏はまず、4月に広島県三原市の会社敷地内で29歳男性の遺体が発見された事件に言及。逮捕された容疑者は、被害者をパワーショベルなどで生き埋めにして窒息死させたとみられており、その動機について「口封じとともに、借金700万円の支払いを免れる目的」があったと説明した。
さらに、この事件が2月に東広島市で発生したリフォーム会社経営者殺害・放火事件と密接に絡み合っていると解説。生き埋めにされた男性こそが2月の事件の実行犯であり、容疑者とは地元の「ヤンチャ仲間」だったという見方を示した。2人で共謀して経営者を襲撃した後、容疑者が実行犯の男性を口封じのために殺害したという恐るべき構図を指摘している。
一連の凶悪な手口に対し、小比類巻氏は「やることなすこと恐ろしい」と非難。かつては「ある程度場数を踏んだ、本当のアウトローがやるような犯罪だった」と振り返りつつ、若者による凶悪犯罪が増加している現状に強い危機感を露わにした。今後の警察の捜査によって事件の全容が解明されることを求めるとともに、犯罪の若年化という社会問題に警鐘を鳴らしている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。