生き埋めにされた男性が2月の事件の実行犯か

2月に東広島市で起きた放火殺人事件との関連

借金免れと口封じを目的とした生き埋めの疑い

「メンタルが一気に崩壊する」元警視庁刑事が語る違法薬物の恐ろしい実態

知っておきたい八田與一容疑者の「目の特徴」元警視庁刑事が明かす逃亡犯の素顔

【広島･東広島】元刑事が考察：殺人放火事件の捜査中、地中から別の遺体が。２つの事件をつなぐ共通項。トクリュウ/反社/半グレの可能性は

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。