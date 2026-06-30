黒沢清監督、トータス松本の荒木村重を絶賛 『黒牢城』では本木雅弘が熱演 “天才軍師”菅田将暉の策略？
俳優の本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、黒沢清監督が6月30日、都内で行われた映画『黒牢城』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。
【写真】観客の声援をディレクションする本木雅弘
『黒牢城』で菅田は天才軍師・黒田官兵衛を、放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも天才軍師・竹中半兵衛を演じた。『黒牢城』で主演の本木が演じた荒木村重は、『豊臣兄弟！』ではトータス松本が務めた。
そんな中、黒沢監督は「大河ドラマと完全に重なっている。この間、トータス松本さん演じる荒木村重が出てきた。これがよかった。この荒木村重もいいんだよなぁ、と。本木バージョンとは全然違う。ネット上では『ヒドいヤツだ』と言われているようだけど、トータス松本さんの荒木村重が大好きでした。人間味があって」と別作品の荒木村重も絶賛した。
すると菅田は「トータスさんから連絡が来て逆に『本木さんの村重がすごくステキだった』と」と明かす。本木は「これがクロスオーバーしたのが私たちにとって最大のプレゼント」と振り返り、菅田に「全てあなたが仕組んだ？」と確認。菅田は「俺の策ではないです（笑）。時代感の説明は済んだと思っていましたけど」と“天才軍師”ではなかったことをぶっちゃけて笑いを誘った
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木雅弘）とその妻・千代保（吉高由里子）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作となる。6月19日に公開され、初週末興行ランキングで邦画1位を記録。世界30ヶ国以上で公開されることが決定した。さらにモノクロ特別版の上映も行われる（7月10日から一部劇場で実施）。
【写真】観客の声援をディレクションする本木雅弘
『黒牢城』で菅田は天才軍師・黒田官兵衛を、放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも天才軍師・竹中半兵衛を演じた。『黒牢城』で主演の本木が演じた荒木村重は、『豊臣兄弟！』ではトータス松本が務めた。
そんな中、黒沢監督は「大河ドラマと完全に重なっている。この間、トータス松本さん演じる荒木村重が出てきた。これがよかった。この荒木村重もいいんだよなぁ、と。本木バージョンとは全然違う。ネット上では『ヒドいヤツだ』と言われているようだけど、トータス松本さんの荒木村重が大好きでした。人間味があって」と別作品の荒木村重も絶賛した。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木雅弘）とその妻・千代保（吉高由里子）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作となる。6月19日に公開され、初週末興行ランキングで邦画1位を記録。世界30ヶ国以上で公開されることが決定した。さらにモノクロ特別版の上映も行われる（7月10日から一部劇場で実施）。